南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段工程 預計2026年動工





台南市議員方一峰關心南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段之交通系統建設進度，希望市府要加快腳步，以因應西港區人口持續成長的交通需求。市府工務局表示，該案目前正進行設計中，因已獲中央支持，經費已經有著落，預計最快在2026年可望動工。

市議員方一峰說，南科外溢效應，造成西港大橋上班時間常常大塞車，有時候塞到十點，西港人口成長第一名，希望市府能重視這新興城市未來的發展。

工務局指出，南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段之交通系統，路線長約10.7公里，經费約71億元(用地费10.5億元,工程费60.5億元)。本案於114年5月完成規劃階段，後續辦理都市計畫變更，俟都變完成後申請中央經費補助。

工務局表示，安南區路段因涉及農業區阻隔，前經提市都委會討論，委員認為確有經費及推動計畫時再提出都市計畫變更。本案目前簽陳辦理優先路線(南41線途經西酒劉厝的外環道至市道173)，市預算預計自114-116年編列合計8億元。另外，「佳里區南41線延伸至173線拓寬工程」委託規劃、設計及監造案於10月28日開標，11月3日召開評選會，並於11月25日議價。

