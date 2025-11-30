「博勝案」翻版？專家：先整合在台美製防空系統

國軍迅安系統獲合格簽證的三軍操作手，人數一直無法提升。圖為空軍機動迅安系統（博勝案）與整合後的節點機動通訊裝備。記者洪哲政／攝影

賴清德總統提出「台灣之盾」，軍事專家表示支持，但台灣應先務實整合在台美製防空系統，第二階段再求整合技術面較難的美製與國造防空系統；但在野黨立委質疑，台灣不能變成美國的採購窗口。

軍事專家蘇紫雲表示，美商諾格公司提出的「整體作戰指揮系統（ＩＢＣＳ）」案與安杜里爾公司（Anduril）提出「次世代指管（ＮＧＣ２）」案，兩套系統都是基於美國陸軍的指管整合方案。目前諾格公司的ＩＢＣＳ已通過美軍測評；ＮＧＣ２則由安杜里爾的Lattice OS系統得標，並於十月間通過反無人機的偵測與擊殺鑑測。

蘇紫雲說，台灣之盾應不會成為另一個「博勝案」，博勝計畫困境在於部分裝備技術落差較大，類比與數位裝備並存，因此成為硬體鴻溝；諾格、安杜里爾兩案的設計都採取開放架構，強調相容性，且相關感測器與火力單元都律定為美軍軍規MIL-STD-1553或北約STANAG-3838通訊界面與協定，因此整合性相對容易。中科院的國造系統也採美軍規前述協定，因此可加入群組揪團打仗。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，我國過去曾嘗試將國造ＩＤＦ、法製幻象戰機與台美合作的「博勝案」通訊系統整合，但我方必須釋出足夠技術訊息，美方才能評估所需時間與費用；除了技術問題，整合費用也非常高，像法國就不願釋出整合介面資料，索價甚高。他主張台灣之盾先處理美製系統整合後，再穩健處理國造整合部分，以降低風險、控制期程、精算所需預算。

國防部戰規司長黃文啟日前在立院答詢時脫口表示，「都是美方依台灣戰場環境幫我們規畫。」國民黨立委馬文君質疑，戰規司若與美國在台協會（ＡＩＴ）一起整合對美軍購的要價書，還包括「台灣之盾」和第四套愛國者三型飛彈，這不是合作，是受命；她也說，「我們不是反美」，但台灣不能變成美國說什麼就買什麼的採購窗口。

馬文君說，她支持重層防空，但不支持買一個「只有名稱、沒有內容」的系統；台灣不能再用政治標語取代軍事工程，真正需要的是先整合本土系統，先把我國指揮管制系統的斷點補齊，再決定要不要承接ＩＢＣＳ或Lattice OS方案，不要為配合「台灣之盾」的漂亮名稱，急著買別人的指管方案。

