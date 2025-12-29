博可爾草原驚魂...5人登山隊困大雪 4隊員伴屍度過絕望一夜

空勤總隊趁雲層稍散，緊急派遣黑鷹直升機入山搭載4人下山送醫。讀者提供

強烈冷氣團影響導致雪山西稜嚴重積雪，一支5人登山隊受困於博可爾草原附近，40多歲田姓男隊員不幸因失溫喪命，4名隊友在寒風大雪中守護遺體一夜，空勤總隊今（29日）趁雲層稍散，緊急派遣黑鷹直升機入山搭載4人下山送醫，田男遺體則暫留山上，待天氣好轉後後送。

獲救隊員是33歲賴姓男子、61歲葉姓男子、47歲洪姓男子及41歲何姓女子。童綜合醫院表示，4人到院時意識清楚，但因長時間暴露在低溫雪地中，皆有程度不一的失溫及手腳麻痺現象，目前留院觀察。

廣告 廣告

空勤總隊於今天上午見氣候稍轉穩定，立即派遣編號NA-702之UH-60M黑鷹直升機執行任務。直升機於上午9時57分從基地起飛定向目標區，10時24分在蒼茫雪原中發現待救者。搜救人員張晏嘉及蘇明焜隨即出艙導引，成功將4名受困隊員拉上直升機，並於隨後降落將人送往童綜合醫院診治。

這起山難意外是27日下午4時許，台中市消防局接獲緊急報案，指出這支登山隊在博可爾草原附近遭遇大雪，全體隊員體力不支，且其中一人已失去生命跡象。28日山區雲層厚實、風雪交加，空勤直升機數度嘗試起降均受阻於惡劣天候，搜救任務被迫中斷，直到29日上午才救援成功。

空勤總隊直升機今天上午順利救援4名受困山友。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

台南惡警辱民「白癡被騙剛好」拒受理報案 法院認證劣行：記大過不冤

雪山淪白銀地獄 匹匹達山5人隊斷糧受困 4隊友忍痛拋領隊遺體下撤

任由愛犬獨自上街便溺釀傷！騎士急煞摔車 飼主狡辯無效吞40天