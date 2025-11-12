博士也太嗨！賭王千金何超盈熱舞慶畢業 拋開名媛架子喊：我們做到了

何超盈出席香港藝術學院2025畢業典禮後，上傳熱舞影片與畢業生同歡，拋開名媛包袱喊話「We did it！」展現滿滿熱情與親和力。（翻攝自instagram/xsabrinahox）

香港已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina Ho），不僅是藝術工作者，更是擁有美國紐約大學（NYU）MBA博士學位的高學歷博士。

近日她受邀出席香港藝術學院2025年文學士畢業典禮，典禮結束後，她在個人IG上傳一段熱舞影片，大喊：「We did it！」用滿滿熱情感染所有畢業生，網友直呼：「這位博士也太接地氣了吧！」

婚後低調仍不斷進修 博士名媛人生超勵志

何超盈與名媛何超蓮是同父異母姊妹。她於2019年與哈佛學霸老公辛奇隆結婚，育有可愛女兒「荷包蛋」。婚後她選擇低調生活，但仍不放棄自我成長。從香港大學藝術系畢業後，她再進修至紐約大學，去年（2024）5月順利取得博士學位。

廣告 廣告

影片中，她與年輕畢業生們手舞足蹈、開心大笑，絲毫沒有名媛架子，展現自然又真誠的一面。她在IG上開心留言：「CONGRATS, Hong Kong Arts School Class of 2025! WE DID IT — AND WE DID IT IN STYLE!」（恭喜香港藝術學院2025年畢業生！我們做到了，而且我們做得超有風格！）

為中西藝術搭橋 何超盈推動青年創作

除了是藝術家與企業家，何超盈也是中西藝術交流的重要推手。她創立「超盈文化有限公司」，並主辦「保利澳門拍賣」，積極推動藝術市場發展。此外，她也在香港藝術中心等機構擔任要職，長期以實際行動支持青年藝術家。

此次以博士身份回到校園，替畢業生打氣，堪稱是「最會跳舞的藝術博士」，她的熱情與專業也讓年輕藝術家更有勇氣追夢。

更多鏡週刊報導

宜蘭釣蝦場暴雨淹腳踝！釣客「沉浸式泡腳吃飯照釣」 網：蝦子都快笑出來

一抹擦掉40年時光...！基隆美術館志工誤清「灰塵藝術」 作者沉痛發聲：不可逆的毀損

家具全在飄浮！她打開監視器一看「宜蘭外婆家淹成水上世界」 傻眼喊：是要演諾亞方舟嗎