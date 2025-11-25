博士生等級的AI助理來了！Google Gemini 3 Pro 四大功能一次看

如果說之前的AI競賽是在拚誰答得更快，Gemini 3 Pro要比的就是誰思考得更深。以下是新模型的四大核心亮點：

1. 數據霸榜：正面擊敗 GPT-5.1

根據Google DeepMind公布的技術報告，Gemini 3 Pro在多項關鍵基準測試中擊敗了目前的頂級對手：

LMArena Leaderboard（聊天機器人競技場）：達到1501 Elo分，位居世界第一，超越長期霸榜的OpenAI GPT-5.1 和 Anthropic 的 Claude Sonnet 4.5。

廣告 廣告

Humanity's Last Exam（HLE，人類最終考試）：這是一個測試 AI 極限推理的超難題庫。Gemini 3 Pro得分37.5%（前一代僅 21.6%）；若開啟Deep Think模式，得分更飆升至41%。

數學與科學（GPQA Diamond）：得分91.9%，展現了博士級別的科學問答能力。

程式設計（SWE-Bench Verified）：在解決真實GitHub軟體問題的測試中表現優異，特別是在 Agentic Coding（代理編碼） 方面有顯著突破。

2. 兩大殺手級功能：Deep Think與Vibe Coding

過去的AI容易產生幻覺，往往是因為急於預測下一個字。Gemini 3 Pro引入了類似人類「系統 2 思維」的Deep Think模式。

面對複雜的數學題或邏輯陷阱時，它不會急著回答，而是先進行內部的多步驟推演、自我反駁與規劃。這種「先想再說」的機制，讓它在數學競賽題（如 AIME 2025）中的準確率高達95%，對於需要高精準度的金融分析或學術研究而言，是質的飛躍。

而對工程師與設計師來說，Vibe Coding則是本次最實用的更新。

過去用AI寫程式需要精確指令，現在Gemini 3 Pro能理解模糊的氛圍與設計感。你只需畫一個簡單草圖，或描述「我想要一個Cyberpunk 風格的 3D 儀表板」，它就能生成包含HTML、CSS、React甚至WebGL的完整程式碼，且視覺還原度極高。它不再只是寫程式碼的機器，更像是一位懂設計的資深前端工程師。

3. 從對話機器人走向「代理人 (Agent)」

Gemini 3 Pro最大的野心，在於從聊天機器人進化為Agent（代理人）。憑藉原生多模態能力，它能像人類一樣即時理解視訊串流，並主動操作工具。在開發環境中，它可以連接終端機，主動執行 git 指令查找錯誤並修復代碼。這代表AI不再只是給予建議，而是能獲得授權後，直接幫你把工作完成。

4. 百萬級上下文窗口

Gemini 3 Pro延續了100萬token起跳的上下文窗口優勢，並具備「大海撈針」能力，能在海量文件中精準提取單一資訊。

AI的「博士生特助」時代

Gemini 3 Pro對使用者來說，可能不再只是一個讀過很多書的圖書館管理員，而是一位「能深度思考、理解抽象需求、並動手解決問題的博士級特助」。

責任編輯：林易萱