博士論文抄襲法院判賠40萬！ 高虹安：研議上訴

新竹市長高虹安論文抄襲被法院認證需賠40萬，高虹安回應會與律師研議上訴。圖為高虹安今天出席消防局形象月曆發表活動情形。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕一波未平、一波又起，資策會控告新竹市長高虹安未經同意，在其個人辛辛那提大學的博士論文，抄襲2篇版權屬資策會的論文，向高求償100萬元；智慧財產及商業法院認定高抄襲，日前判決高賠償40萬元，移除抄襲部分論文，並於報紙上刊登判決主文等內容，可上訴。16日才因貪污罪二審大逆轉，改判「使公務員登載不實」偽造文書罪6個月的高虹安，今天高調復職後，對於博士論文被法院認證抄襲，要賠40萬元，高虹安稱目前尚未收受判決書，待收受後再和律師研議上訴。

高虹安今天在大批支持者簇擁下高調復職回歸市府，面對媒體有問必答，高虹安認為浮報助理費被貼上「貪污」標籤很難受，人生也因此被迫按下暫停鍵。只是復職後的高虹安，後續仍要面對高檢署可能針對助理費案二審判決上訴的司法訴訟及與旅美教授陳時奮(筆名翁達瑞)誣告案三審未定讞的官司，如今就連博士論文涉抄襲需賠40萬元，也面臨還要再上訴等官司，可說未來仍要奔波法院，繼續面對司法及官司纏身等狀況，被網友開酸是「走法院比進廚房還多的縣市長」。

