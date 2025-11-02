博婆媽同情票？直指粿粿外遇就是錯！陳沂怒轟：人家講法律，妳在講感覺

娛樂中心／陳弘逸報導

針對婚變風波粿粿昨天（1日）發出自白影片。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰；不過網紅陳沂直言，粿粿的邏輯就是，把范姜打成一個吃軟飯男又不照顧小孩人設，企圖帶出「因為他爛所以我才出軌」的風向，博取婆媽同情票。更直言，婚姻關係存續中外遇的一方就是錯！痛批人家在跟妳講法律，妳在那邊講感覺。

針對粿粿17分鐘自白影片，網紅陳沂批評，粿粿的邏輯就是，把范姜打成一個吃軟飯男又不照顧小孩人設；企圖帶出「因為他爛所以我才出軌」的風向，博取婆媽同情票。

陳沂直言，粿粿說生產費用都是自己負擔，但范姜這邊說法是他承諾要全額負擔，只是後來保險cover掉了。但他也用買精品包、單眼、電腦的方式，去感謝太太的辛苦。

「感情本來就是如人飲水冷暖自知，夫妻間相處模式外人本來就無法評論是非對錯。」陳沂認為，講法律，在婚姻關係存續中外遇的一方就是錯！妳離了婚高興怎麼搞都可以，但妳就是婚姻中亂搞嘛！人家在跟妳講法律，妳在那邊講感覺。

