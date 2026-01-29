博弈洗錢大亨郭哲敏庭上看A片 法警發現法官喝斥告誡

「八八會館」負責人郭哲敏因經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年8月。案件上訴後，台灣高等法院二審去年12月開庭時，郭哲敏竟在法庭上利用律師手機觀看A片，被法警當場發現並向法官陳銘壎報告，法官立即制止並告誡郭哲敏及律師不得再犯，律師則頻頻向法官道歉。

據了解，去年12月9日郭哲敏從看守所被提解到高院開庭，律師將自己的手機放在法庭席位桌上，使用手機查詢資料時疑似點擊到短影片，郭哲敏好奇湊過去觀看，後被值勤法警發現。高院表示，本案目前正持續審理中，待案件終結後會再審酌是否追究律師的不當行為；郭哲敏的律師則低調不予回應。

郭哲敏被控以Awesome Entertainment（AE）集團名義，2018年1月起陸續以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博，以「包網平台」串接各博弈遊戲，與境外站長合作，和港、陸、菲、越、泰、印、緬、馬來西亞等境外玩家對賭抽成，合計獲利折合新台幣35億7900餘萬元。

為避免不法所得移入國內造成匯損，郭哲敏等人出資組跨境地下匯兌和洗錢集團，將線上博弈犯罪所得移入國內，從事地下匯兌經手金額218億餘元，獲利1億2666萬餘元，再層層轉匯或購買泰達幣洗錢。新北地院一審依銀行法等罪判郭哲敏11年8月徒刑，宣告沒收已扣案市值約2億元的841萬顆泰達幣，以及未扣案的犯罪所得35億餘元。郭哲敏因否認犯行上訴，目前高院持續審理中。

