博弈站主教唆強搶賭客彩金 南警逮3人送辦收押

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市楊姓男子23日贏得賭博彩金34萬元，博弈站主王姓男子竟教唆黃姓、吳姓2名男子半路攔截搶走，3人再瓜分彩金；警方獲報陸續逮捕到案，且搜出毒品，訊後送辦、聲押獲准。

台南市警察局新化分局今天告訴中央社記者，20歲楊男在賭博網站贏得新台幣34萬元，30歲王男23日凌晨在新化區交款後，楊男驅車離開，卻被王男教唆的33歲黃男、31歲吳男駕車半路攔截搶走。

案發當時，黃男、吳男戴頭套、手套，持玩具槍及電擊棒，駕駛遮蔽車牌的自小客車，楊男受到脅迫，只好交出34萬元彩金。事後王男和吳男各分得10萬元，黃男分得14萬元。

警方獲報後調閱監視器鎖定，23日當天陸續逮捕王男、黃男，24日在高雄逮獲吳男，警方更在黃男身上及吳男住處搜出毒品，連同王男3人尿液都出現毒品反應。警方依強盜、毒品等罪嫌送辦，台南地檢署訊後聲押獲准。（編輯：張雅淨）1141227