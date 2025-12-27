博弈站主缺錢起歹念 黑吃黑找同夥持電擊棒搶走三十萬彩金

圖說：台南市新化分局破獲黑吃黑強盜博弈賭客三十餘萬元彩金案，逮獲王嫌三人羈押獲准。（記者林云翻攝）

台南市一名二十歲楊姓男子日前在三十歲王姓男子經營的博弈賭博網站贏得三十餘萬彩金，原以為只是相約面交領錢，未料站主王男因缺錢花用動起歪腦筋，竟勾結二名共犯設局「黑吃黑」，在楊男拿到現金後持玩具槍及電擊棒當街行搶，台南市警新化分局獲報後火速逮獲三人，全案依強盜及毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方並向法院聲請羈押獲准。

新化警分局指出，楊男日前在王男架設、經營的線上博弈賭博網站下注，最後贏得三十餘萬元彩金，雙方相約在台南市新化區一處民宅前道路面交，王男負責將現金交給楊男。沒想到王男因自己先前下注慘輸，又一時缺錢周轉，竟打起贏家主意，事前找來三十一歲吳姓男子、三十三歲黃姓男子密謀行搶，約定在面交彩金後立刻「黑吃黑」把錢搶回。

十二月二十三日凌晨，楊男前往約定地點領取彩金，拿到一疊現金準備離開時，黃、吳二嫌已戴上頭套、手套，駕駛一輛以膠布遮蔽車牌號碼的小客車尾隨在後，伺機下手。途中黃、吳持出玩具手槍與電擊棒上前逼停楊男，喝令他交出剛到手的三十餘萬元現金，楊男在深夜郊區遭人持械包夾，不敢輕舉妄動，只得乖乖把錢交出，兩嫌得手後隨即開車逃逸。

楊男事後越想越不甘心，發現疑似遭到設局行搶，隨即向警方報案。新化分局獲報後迅速成立專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦，調閱周邊監視器畫面及比對車輛特徵，先鎖定涉案自小客車與相關活動軌跡，再循線追查涉案對象身分。專案小組在案發當天下午即拘提王姓主嫌到案，並擴大追緝另二名共犯。

警方調查，黃姓男子原本打算前往友人在東區的住處躲藏，下車時卻碰巧遇上台南市警一分局員警巡邏，因其步態緊張、神色詭異，被眼尖員警認出與通報特徵相符，當場上前盤查。黃男見行蹤曝光轉身拔腿就跑，仍被員警追上壓制逮捕；吳姓男子則在犯案後若無其事地跑去開砂石車繼續上班，試圖以正常作息掩人耳目，仍在案發隔日於高雄地區被警方查獲到案。

警方搜查相關車輛與處所時，起獲犯案用的電擊棒等物，並在黃、吳二人身上查獲毒品，新化分局將三名嫌犯訊後，依刑法強盜及毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官向台南地院聲請羈押禁見，法院均予准許。警方強調，無論是街頭搶案或「黑吃黑」暴力犯罪，均採取零容忍態度，全力運用科技偵查與情資分析，迅速緝捕到案，避免治安惡化。