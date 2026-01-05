博弈、洗錢逾306億！「茗香園冰室」老闆500萬交保 檢警追查集團在逃幹部

「茗香園冰室」老闆羅以翔涉嫌從事博弈、洗錢事業，今移審法院時認罪，法官准他以500萬元交保。資料照。呂志明攝



知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌以「HEROPAY」支付系統替國外博弈網站洗錢，發現有利可圖，還另行架設博弈網站「RICH11」經營賭博，犯罪金額逾306億元。台北地檢署今（1/5）日起訴並將兩人移審台北地院，檢察官表示尚有集團幹部未到案，請求法院繼續羈押，但法官認為證據已獲保全，准許羅以翔以500萬元、黃秀蓉以20萬元交保及限制住居，均限制出境出海8月及個案手機監控。

廣告 廣告

羅以翔、黃秀蓉涉嫌以餐廳名義承租辦公室，成立「豪杰公司」經營賭博、洗錢事業。北檢今日起訴羅以翔、黃秀蓉等35名集團成員，並將兩名在押主嫌一併移審北院，兩人均認罪。

檢察官指出，羅以翔不法獲利達3.1億餘元，檢警卻僅扣得1.3億餘元的財產，犯罪所得流向不明，有必要繼續羈押進行釐清。檢察官考量，羅以翔至今仍隱瞞其餘出資股東資訊，且豪杰股東徐俊威、日本部門主管林政忠、印度部門主管涂明宏及3名員工均滯外未歸，黃秀蓉又掌管財務，共同被告間有串供滅證可能性，因此建請法院繼續羈押兩名主嫌。

羅以翔涉嫌從事賭博、洗錢，檢警在其保險箱內查獲大量現金。刑事局提供

羅以翔涉嫌從事賭博、洗錢，檢警在其保險箱內查獲大量現金。刑事局提供

法官詢問兩人案發前工作、收入及家庭狀況，羅以翔表示案發前從事餐飲業，月入50萬至70萬，尚有2名未成年子女要扶養，願提供300萬交保，希望以科技監控替代羈押。黃秀蓉也認罪，表示在豪杰公司擔任會計，月入4萬。法官問她有無扶養對象時，她哭了起來，稱已有4個月沒看到2名孩子，強調已經把所知全部告訴檢警，被羈押前手頭上只剩10萬，請求法官准許交保。

法官考量兩人犯罪嫌疑重大，本案洗錢金額甚鉅，犯罪情節嚴重，確實存在羈押事由。但兩人本案前未曾遭通緝，目前與家人同住，且檢方起訴後，事證大致已調查完備，未來共犯翻供的可能性有限，認定沒有羈押必要。法官諭知，羅以翔、黃秀蓉各以500萬、20萬元交保，覓保時間至明（1/6）日下午1點，命限制住居、限制出境出海8個月，並接受個案手機監控。

羅以翔涉嫌從事賭博、洗錢，集團購置的豪車也遭查扣。刑事局提供

羅以翔涉嫌從事賭博、洗錢，集團購置的豪車也遭查扣。刑事局提供

檢方起訴指出，羅以翔自2020年8月起，出資購買支付平台系統原始碼，並招募黃威儒、許富雄、蕭立偉等3名技術人員，負責將支付平台系統介接到位於中國、日本及印度等地區的博弈網站。羅以翔還找來黃秀蓉當財務及秘書，利用「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室當據點，裝設各項設備，成立水房「豪杰公司」，陸續招募陳玫含等30人加入擔任員工。

檢警發現，羅以翔與第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者簽立代收、代付文件，取得金鑰完成對接，架起第三方支付「MATCHPAY」及第四方支付「HEROPAY」平台，替博弈網站洗錢。羅以翔發現有利可圖，還於2022年6月增設賭博營運機房部門，自行經營博弈網站「RICH11」，提供百家樂、老虎機、體育等賭博賽事及遊戲，提供賭客遊玩。

檢警查出，當賭客在「RICH11」及境外博弈網站申請入金時，「HEROPAY」系統就會將該筆訂單的金額及匯入帳戶，發給上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者。業者收到錢後，會由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將錢匯集到虛擬貨幣電子錢包或指定的國內外帳戶，再透過「HEROPAY」系統向博弈網站業者回傳訊息，告知交易成功與否。

台北知名餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔涉嫌從事博弈、洗錢，集團購置的豪車保時捷911 Carrera GTS也遭查扣變賣。士林分署提供

檢警查獲，豪杰自2021年7月至2025年9月9日為止，經營「RICH11」博弈網站及為其他非法博弈網站代收代付，洗錢共306億9489萬9325元。羅以翔個人不法獲利3億1385萬889元，檢方目前扣得現金及存款、虛擬貨幣、不動產1筆及保時捷911 Carrera GTS 1台，換算新台幣價值為1億3465萬5259元。

檢察官今日依《刑法》網際網路賭博、意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、《洗錢防制法》洗錢罪、未登記提供第三方支付及《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴羅以翔、黃秀蓉等35名集團幹部及成員，並對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年。另外，因本案犯罪組織龐大，北檢已另案偵辦，清查有無尚未發現的組織與本案被告共犯洗錢等罪嫌。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

經營賭博、洗錢306億！「茗香園冰室」、「東引快刀手」2老闆起訴求重刑

茗香園老闆涉洗錢259億！金庫打開超驚人 保時捷拍出價格曝光