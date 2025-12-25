博恩自曝結紮「太太剪輸精管」引熱議 醫：與真實手術有落差恐涉違法

國內脫口秀藝人博恩昨在影音平台的【#奧德修斯】赫利俄斯的神牛節目中，談及他結紮經驗。博恩說，結紮手術時採全身麻醉，被五花大綁，且在麻醉下當醫師接觸他的陰囊時，他左手還把醫師的手撥開，結紮過程十分商業化，家屬加價一千元可進入手術室觀禮，甚至由太太剪斷輸精管，甚至輸精管滿硬的，剪下去還有清脆響亮「咔」一聲。

對此，國內醫師表示，影片中形容結紮手術與真實手術有所落差，由非醫師執行手術，這有違法疑慮。

阮綜合醫院泌尿科主治醫師簡邦平說，男性結紮人數估計每月約僅個位數，年齡介於30、40歲，結紮理由多希望不要再生孩子，或有先生要到大陸工作，妻子為避免先生拈花惹草，要求另一半先結紮。

近年來，確實聽說有坊間診所為了噱頭，如割包皮前有祈禱的儀式，可以「向包皮說再見」，但還沒有聽過結紮手術中，最關鍵的剪斷輸精管步驟是由家屬進行。簡邦平說，「這樣的做法，是不被醫師所允許的」，且會增加感染風險，又有違法疑慮。

博恩在影片中說，他結紮手術時採全身麻醉又被五花大綁，且在麻醉下當醫師接觸他的陰囊時，他左手還把醫師的手撥開。對此，簡邦平說，結紮手術是泌尿科最常見的手術，過程並不複雜，多採局部麻醉，幾乎不用全身麻醉；況且，若手術採全身麻醉，被麻醉的患者已完全沒有知覺，不會被五花大綁，更不可能用手撥開醫師的手，「如此是誇大的說法」。

至於，博恩指出，現在結紮過程十分商業化，家屬加價一千元可進入手術室觀禮，甚至是由太太剪斷輸精管。

簡邦平說，男性結紮手術是在陰囊中線切開一個小口，並找出左右兩側的輸精管，再把輸精管剪斷後，立即將兩端斷點加以電燒，再用縫線綁起來，手術時間約30分鐘。一般來說，都由醫師一人完成，不需要助手，懷疑影片中如此說法，不排除是節目效果。

簡邦平說，醫師在手術室執行手術時，全程須無菌操作，如手術台上需鋪上多層無菌手術毯，只露出須手術的部位，醫師需要刷手、穿著無菌手術衣及鞋套等，雙手更需全程在手術台上的無菌區域，不可放在腰部以下，醫師十分討厭讓非醫事人員的陌生人進入手術室，避免手術台遭到汙染。

不過，博恩在影片中說，輸精管滿硬的，剪下去還有清脆響亮「咔」一聲。簡邦平說，確實輸精管的觸感很潤滑、堅韌，確實比一般血管硬，有一點類似橡皮筋的材質，剪斷時需利用特殊醫材剪刀，但一剪就斷，就像用剪刀剪橡皮筋，「怎麼會有『咔』的聲音」。

林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，男性結紮手術成功率高，避孕效果達95%以上，可是剪斷輸精管為手術一部分應由醫師執行，理論上不能由無醫師資格的人執行手術，醫師不會容許其他非醫師的人執行這個動作，若真有此行為，將違反「醫療法」規定，而有密醫疑慮。

簡邦平說，即便男性進行結紮手術後，也不是立即就成為「無子西瓜」，至少要三個月後，待精子完全排出，會被身體吸收後，才能真正達到避孕的效果。

