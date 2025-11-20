博愛停車場優化 24日起施工

市區博愛地下停車場優化二十四日起分段施工。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

打造安全、便捷與智慧化的停車環境，基隆市博愛地下停車場設備優化工程啟動，從十一月二十四日到一一五年一月二十三日分區封閉施工，採兩階段性調整停車場出入口動線，市府請民眾多加利用大眾運輸工具或其他替代停車場停放， 避免影響周邊交通。

持續優化基隆市公共停車設施，基隆市政府交通處宣布，博愛地下停車場設備優化工程正式啟動。博愛地下停車場停車區域自一一四年十一月二十四日起至一一五年一月二十三日將分區封閉施工，採兩階段性調整停車場出入口動線，第一階段出入口管制時間為一一四年十一月二十四日至十二月二十三日上午八時至二十時，封閉愛一路出口，車輛皆由愛三路入口進出；第二階段出入口管制時間為一一四年十二月二十四日至一一五年一月二十三日上午八時至二十時，封閉愛三路入口，車輛由愛一路出口進出。

廣告 廣告

市府交通處呼籲，博愛地下停車場車位總計二百五十三席，地下停車區域於施工期間將減少約一百二十席停車，考量該停車場停車空間有限，建請民眾多加利用火車、公車、客運等大眾運輸工具前往或將車輛停放於信二立體停車場(車位數五百一十二席)、東岸停車場(車位數六百零四席)及周邊民營停車場等，以免影響周邊交通秩序。

市府每週五至週日規劃市區免費接駁車，路線會行經東岸、信二、西三、六合等停車場，時間為上午十一時至晚間十時，班距約二十分鐘，設有十六處停靠站，方便民眾接駁轉乘，全程免費搭乘。