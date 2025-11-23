博愛地下停車場設備優化工程 啟動

為持續優化本市公共停車設施，打造安全、便捷與智慧化的停車環境，基隆市政府交通處正式宣布博愛地下停車場設備優化工程啟動，優化工程竣工後將提供市民「更安全、更便利、更舒適」的使用環境。

市府交通處表示，博愛地下停車場停車區域自114年11月24日起至115年1月23日將分區封閉施工，並採兩階段性調整停車場出入口動線，第一階段出入口管制時間114年11月24日至12月23日上午8時至20時，封閉愛一路出口，車輛皆由愛三路入口進出，第二階段出入口管制時間114年12月24日至115年1月23日上午8時至20時，封閉愛三路入口，車輛由愛一路出口進出。

廣告 廣告

市府交通處呼籲，博愛地下停車場車位總計253席，地下停車區域於施工期間將減少約120席停車空間，考量該停車場停車空間有限，建請民眾多加利用火車、公車、客運等大眾運輸工具前往或將車輛停放於信二立體停車場（車位數512席）、東岸停車場（車位數604席）及周邊民營停車場等，以避免影響周邊交通秩序。

另外，市府交通處每週五至週日亦規劃市區免費接駁車，路線會行經東岸（車位數604席）、信二（車位數512席）、西三（車位數484席）、六合（車位數492席）等停車場，時間為上午11時至晚間10時，班距約20分鐘，設有16處停靠站，以方便民眾接駁轉乘，全程免費搭乘。

交通處表示，東岸停車場已完成優化整修後，將以嶄新面貌對外整體營運，博愛地下停車場亦為本市交通樞紐及觀光旅遊重點停車場，啟用多年後設備老舊，此次優化工程的啟動，將全面更新軟硬體設施，導入智慧停車導引系統、影像辨識收費管理、安全監控設備與節能照明，並進行廁所整建工程、環境整體美化與人車動線改善，優化工程竣工後將提供市民「更安全、更便利、更舒適」的使用環境。