博愛座又惹糾紛 67歲男疑因未被讓座動手打人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北捷運板南線傳出打人事件。信義警分局表示，昨（27）日晚上6時左右，接獲捷運公司通報，指稱板南線永春站內，疑有旅客糾紛。員警立即到場了解，原來是22歲潘姓男子與67歲王姓男子，因博愛座讓座問題發生爭執。王姓男子疑因不滿潘男未主動禮讓博愛座，出言指責，被潘男反嗆後而動怒揮拳。員警將王姓男子帶返派出所，訊後依涉嫌傷害罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

信義警分局表示，轄區五分埔派出所，昨晚接獲永春捷運站內，疑有打人糾紛。員警到場了解發現，潘姓與王姓男子等2人搭捷運時，疑因年長的王男，不滿年輕的潘男坐在博愛座上，卻未主動讓座，於是出言指責，潘男隨後起身上前理論。過程中，王男突然揮拳攻擊，造成潘男右下巴及右手手腕等處受傷，雙方隨後於永春站下車，由站務人員協助報案。

照片來源：台北市警方提供

