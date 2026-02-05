博愛營區安全防護演練 驗證營安應變量能

記者林睿奕／臺北報導

國防部博愛營區昨日實施115年營區整體安全防護演練，模擬不明人士強行闖入，由憲兵營待命部隊及勤務大隊官兵依狀況誘導，進行突發狀況處置，並導入無人機襲擾等狀況，熟稔新型態威脅處置流程與操作技巧，厚植營區整體安全量能。

為強化緊急應變能力，國防部昨日進行營區整體安全防護演練，由政務辦公室簡任副主任沈威志主持，並實施大門聚眾陳抗、不明人士突入、無人機襲擾、消防失火搶救等課目，全方位驗證官兵應處作為，確保營區整體安全防護作為遂行。

廣告 廣告

過程中，首先模擬民眾在門口聚眾陳抗，憲兵營衛兵隨即到場應處，並由待命部隊阻止不明人士闖入營區。隨後模擬無人偵察機擅闖營區，企圖偵照內部設施，官兵迅速運用無人機防禦系統及干擾槍，中斷無人機與地面遙控器通信，展現平時危機應處訓練效能。

此外，國防部裝備維保管制中心損管組也與空軍司令部勤務中隊，協同處置失火搶救演練。期間官兵迅速完成水線布設，控制現場火勢，並由勤務中隊派遣消防車輛支援救火，發揮火災搶救技能，展現專業作業能力。

沈威志表示，營安防護演練著重官兵遭遇突發狀況時，能迅速相互通報，並快速應援處置；唯有透過平時扎實的訓練及強化營區安全處置作為，才能在面對突發狀況時，確保營區安全。

憲兵營待命部隊阻止不明人士闖入營區，確維營區整體安全。（記者林睿奕攝）

官兵迅速完成水線布設，控制現場火勢，發揮火災搶救技能。（記者林睿奕攝）