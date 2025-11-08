博施濟眾龍山寺 救援裝備贈新北

龍山寺捐贈震災支撐器材組四套及潛水救援裝備一套給予新北市政府，由新北市長侯友宜接受捐贈並回贈感謝狀及紀念品，以表彰其善行義舉。(圖:新北市消防局提供)

臺北市艋舺龍山寺秉持著觀世音菩薩「保境佑民、澤被黎庶」的精神，長期參與各項社會公益，八日假龍山寺圓通寶殿捐贈震災支撐器材組四套及潛水救援裝備一套給予新北市政府，由新北市長侯友宜接受捐贈並回贈感謝狀及紀念品，以表彰其善行義舉。

龍山寺建寺迄今二百八十七餘年，是萬華地區極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力。一０四年南港復興空難救援期間水下溫度只有二到三度，新北市救難人員冒著低溫搜救，龍山寺得知後為提升救災人員安全，發揚觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神，捐贈新北市一百十五套半乾式防寒衣供救災人員使用，開啟捐贈新北市救災裝備的因緣。

董事長黃書瑋及全體董、監事共同捐贈新北市捐贈震災支撐器材組四套及潛水救援裝備一套，價值八百五十四萬元。自一０四年迄今，龍山寺已捐贈新北市總價值六千七百十八萬的各式救災器材，是持續捐贈時間最長及金額最高的單位，有效提升救援效率，保障民眾生命財產安全。

侯友宜表示，讓每一位市民能安居樂業是新北的施政理念，要守護每一位市民的安全，因此非常感謝艋舺龍山寺的義舉，發揚觀世音菩薩聞聲救苦與普濟眾生的精神，藉由各界的支持，持續提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，將新北市打造成一個「安心、安全、安居」城市的目標。

消防局長陳崇岳表示，由衷感謝龍山寺的捐贈，這四套震災支撐器材組及潛水救援裝備，有效縮短執行救援工作所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，而艋舺龍山寺的愛心，將傳遞到新北市每一個角落。