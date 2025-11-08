博施濟眾龍山寺 救援裝備贈新北
▲龍山寺捐贈震災支撐器材組四套及潛水救援裝備一套給予新北市政府，由新北市長侯友宜接受捐贈並回贈感謝狀及紀念品，以表彰其善行義舉。(圖:新北市消防局提供)
臺北市艋舺龍山寺秉持著觀世音菩薩「保境佑民、澤被黎庶」的精神，長期參與各項社會公益，八日假龍山寺圓通寶殿捐贈震災支撐器材組四套及潛水救援裝備一套給予新北市政府，由新北市長侯友宜接受捐贈並回贈感謝狀及紀念品，以表彰其善行義舉。
龍山寺建寺迄今二百八十七餘年，是萬華地區極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力。一０四年南港復興空難救援期間水下溫度只有二到三度，新北市救難人員冒著低溫搜救，龍山寺得知後為提升救災人員安全，發揚觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神，捐贈新北市一百十五套半乾式防寒衣供救災人員使用，開啟捐贈新北市救災裝備的因緣。
董事長黃書瑋及全體董、監事共同捐贈新北市捐贈震災支撐器材組四套及潛水救援裝備一套，價值八百五十四萬元。自一０四年迄今，龍山寺已捐贈新北市總價值六千七百十八萬的各式救災器材，是持續捐贈時間最長及金額最高的單位，有效提升救援效率，保障民眾生命財產安全。
侯友宜表示，讓每一位市民能安居樂業是新北的施政理念，要守護每一位市民的安全，因此非常感謝艋舺龍山寺的義舉，發揚觀世音菩薩聞聲救苦與普濟眾生的精神，藉由各界的支持，持續提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，將新北市打造成一個「安心、安全、安居」城市的目標。
消防局長陳崇岳表示，由衷感謝龍山寺的捐贈，這四套震災支撐器材組及潛水救援裝備，有效縮短執行救援工作所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，而艋舺龍山寺的愛心，將傳遞到新北市每一個角落。
其他人也在看
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 15 小時前
新北消防形象月曆 萌力滿點
萌力滿點！消防猛男與小小消防員溫暖守護，新北市消防局表示，將於新北市板橋區重慶路行人徒步區(近府中捷運站)舉行「2026新北消防形象月曆」發表會，今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精采開場表演，藉由戲劇演出重現消防英勇與人性溫度，為整場發表活動揭開序幕。新北消防形象月曆已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定。此次以「全民守護‧消防萌力」為主題，透過小朋友化身小小消防員入鏡，呈現溫馨又堅毅的守護意象。歡迎民眾參加活動，可至新北市防災互動宣導網報名參加，凡成功報名者可獲得活動專屬海報與精美小禮品，現場更由星巴克府中店提供免費飲品，並設有多個互動攤位，民眾參與遊戲、挑戰後，可免費領取茶葉蛋，數量有限，歡迎市民踴躍報名，共同感受消防萌力。本屆消防月曆獨家與全家便 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
新北地政自助櫃檯 升級啟用
記者蔡琇惠／新北報導 新北市地政局服務再升級！即日起，全新「自助櫃檯」…中華日報 ・ 13 小時前
114年新北市表揚18名好人好事代表 侯友宜：善的力量照亮新北
記者吳瀛洲／新北報導 新北市府與新北市表揚好人好事運動協會七日下午在市府六樓大禮堂舉…中華日報 ・ 16 小時前
消防月曆化身公益象徵 用愛守護新北城市安全
2026年新北市消防形象月曆今天（8日）正式亮相，以「全民守護‧消防萌力」為主題，融合專業消防精神與親子互動的溫度。月曆邀集多位現職消防員及小朋友共同入鏡，小朋友化身「小小消防員」，象徵守護使命的傳承國立教育廣播電台 ・ 18 小時前
新北犬貓絕育補助延長受理 飼主把握機會替毛寶貝健康加分
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為鼓勵市民落實寵物絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處原訂1互傳媒 ・ 15 小時前
洪孟楷提新北耶誕城仿日全年點亮、分區輪辦 觀旅局：高額建置維運成本需慎估
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈，新北市國民黨立委洪孟楷則建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」、分區輪辦。對此，觀光旅遊局回應，高額建置與維運成本需謹慎評估，但未來將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，同時考量成本效益、節能與自由時報 ・ 17 小時前
新北消防形象月曆 猛男聯手萌娃出擊
萌力滿點！消防猛男與小小消防員攜手守護城市，新北市政府消防局昨（八）日於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「二○二六新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第十八屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。該屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。消防月曆由全家便利商店獨家販售，自一一四年十一月八日十時起開放預購至一一五年一月三十一日二十四時止，售價為新臺幣一一九元，取自消防報案專線「一一九」之諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
新北「蜂蜜廚神2」揭曉 學生組「蜜見鱸語」、青農組「焦香蜜心透抽」奪冠
新北市全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」今（8日）於蘆洲區農會揭曉結果，今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，吸引168組選手參加，學生組冠軍由程建宏、蔡淑蓉以「蜜見鱸語」奪得，社會青農組冠軍則由蔡雅庭以「焦香蜜心透抽」獲得。兩組作品均透過蜂蜜展現食材的香甜與鮮美，獲評審一致肯定。自由時報 ・ 20 小時前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則青年日報 ・ 1 天前
新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。自由時報 ・ 17 小時前
8旬婦跌落田間水溝 芳苑警深夜尋獲
家住芳苑鄉的八旬老婦於十一月四日下午至鄰居家聊天，於下午四時許離開鄰居家欲返回住家，未料老婦未如期回到家，憂心仲仲的先生向住在新北市板橋區的兒子告知此事，兒子心急如焚趕到鄰近的警察機關報案協尋，並打電話請村長幫忙協尋。芳苑分局今（八）日表示，芳苑分局路上派出所副所長林進南原本已服完十二小時的勤務下班回家，接獲此件協尋通報立即返回所內與村長、寺廟總幹事、村民及親友共三十員一同協尋，同為人子的林副所長感受到報案人焦急不安的心情，心中只有一個信念「當晚一定要找到老婦」。林員指派警員李東玟調閱監視器，發現老婦疑似往村長辦公室的北方行走，因此沿著村長辦公室北邊的田間小路展開地毯式查尋，從二十一時至二十二時持續協尋一小時皆無所獲，林員在協尋的過程中得知下午有村民騎腳踏車與老婦擦身而過 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
全國蜂蜜廚神大對決 蜜見鱸語、焦香蜜心透抽奪冠
新北市政府農業局輔導蘆洲青農陳柏承辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神二」，八日比賽結果出爐並於新北市蘆洲區農會辦理頒獎典禮暨成果發表，今年比賽共一百六十八組選手參加，分別由學生組程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」及社會青農組蔡雅庭以料理「焦香蜜心透抽」獲得冠軍。歡迎民眾購買新北好蜜，以蜂蜜製成各式甜蜜料理，支持在地農業，促進農業永續發展。新北青農陳柏承於蘆洲經營三寶爸的窩，由於熱愛美食，便結合自身興趣推廣蜂蜜入菜，邀請新北市政府農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校舉辦第2屆「蜂蜜廚神」活動，去年第一屆共六十組選手參與，今年比賽達一百六十八組選手報名，成長近三倍，其中包含高雄、臺南及彰化等各地選手參與，並將料理過程製作線上短影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。蘆洲 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
皮膚出現不同色斑？ 醫曝白斑與黑斑成因、症狀與治療
皮膚出現不明斑點？常見的皮膚色素疾病包括白斑、黑斑及各類色素斑點。其中，白斑與黑斑是最常見的色素異常，雖然同屬於色素疾病，但成因與症狀各不相同，治療方式也有所差異。醫師指出，有些患者因為外觀受到影響，甚至產生社交障礙。其實，只要及早就醫並接受適當治療，大多數情況都有機會獲得改善甚至根治。NOW健康 ・ 1 天前
靈鷲山GFLP攜手紐約大學 以影像與藝術翻轉環教思維
靈鷲山愛與和平地球家GFLP舉辦《環保影像與媒體創作一日體驗工坊》，及月下同行「UndertheMoon」城市生態座談會，透過兩場活動引導大眾以影像與創意敘事的方式，讓人們以不同視角看待城市中的自然風景，並喚起對城市環境議題的關注。靈鷲山HereonEarth青少年環保媒體教育計畫團隊，在今年秋天紐約氣候週活動中，與一群環保教育工作者分享教育計畫的成果，引起現場熱烈的討論。《環保影像與媒體創作一日體驗工坊》活動，由靈鷲山HereonEarth團隊透過一系列簡單易學、能靈活運用的影像與敘事練習，培養學員運用媒體講述環境故事的能力，並啟發他們將創意應用於生活、教學與各類社會議題的表達之中。活動中，特別安排戶外實作環節，讓學員分組拍攝，從不同視角記錄公園中的樹木，體驗影像創作中 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。太報 ・ 23 小時前
勇鷹高教機故障頻傳 徐巧芯：應要全部重新檢測
空軍台東志航基地有一架勇鷹號高教機7日下午降落基地後發生機械故障，空軍表示人員平安，並已責派專案小組前往釐清肇因，引發討論。國民黨立委徐巧芯今天（8日）指出，審計部數據顯示，勇鷹高教機的故障率較其他機型高，應考慮讓所有的勇鷹高教機重新檢測。中天新聞網 ・ 18 小時前
台灣豬回歸！台中米其林肉丸店停業10多天 拉開鐵門營業
「停了十幾天，今天才開門」，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，台中中區茂川肉丸今天重新開業，附近的丁山肉丸則賣了10多天「素料香菇豆包」肉丸，孫老闆說，素肉丸比較少人吃，生意掉了近5成，「台中豬（肉）回來了，客人都很開心。」台中第二市場茂川肉丸開業104年，從2020年起蟬聯3年米其林餐盤推自由時報 ・ 17 小時前
萬人參與、國際專業度再獲好評 TCCF 2025 圓滿落幕！ 影集企畫《分手擂台》橫掃五獎成提案會最大贏家！
萬人參與、國際專業度再獲好評 TCCF 2025 圓滿落幕！ 影集企畫《分手擂台》橫掃五獎成提案會最大贏家！ […]民眾日報 ・ 18 小時前