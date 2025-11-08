博施濟眾龍山寺 救援裝備贈新北
記者蔡琇惠／台北報導
臺北市艋舺龍山寺秉持著觀世音菩薩「保境佑民、澤被黎庶」的精神，長期參與各項社會公益，今（8）日上午10時30分於龍山寺圓通寶殿（臺北市萬華區廣州街211號）捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套 (總金額854萬)予新北市政府，由新北市長侯友宜接受捐贈並回贈感謝狀及紀念品，以表彰其善行義舉。
龍山寺建寺迄今287餘年，是萬華地區極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力。104年南港復興空難救援期間水下溫度只有2到3度，新北市救難人員冒著低溫搜救，龍山寺得知後為提升救災人員安全，發揚觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神，捐贈新北市115套半乾式防寒衣供救災人員使用，開啟捐贈新北市救災裝備的因緣。
黃書瑋董事長及全體董、監事在今日共同捐贈新北市捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，價值854萬元。自104年迄今，龍山寺已捐贈新北市總價值6,718萬的各式救災器材，是持續捐贈時間最長及金額最高的單位，有效提升救援效率，保障民眾生命財產安全。
侯友宜表示，讓每一位市民能安居樂業是新北的施政理念，要守護每一位市民的安全，因此非常感謝艋舺龍山寺的義舉，發揚觀世音菩薩聞聲救苦與普濟眾生的精神，藉由各界的支持，持續提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，將新北市打造成一個「安心、安全、安居」城市的目標。
消防局局長陳崇岳也表示，由衷感謝龍山寺今天的捐贈，這4套震災支撐器材組及潛水救援裝備，有效縮短執行救援工作所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，而艋舺龍山寺的愛心，將傳遞到新北市每一個角落。
其他人也在看
艋舺龍山寺捐新北消防救援裝備 侯友宜感謝守護救災安全
艋舺龍山寺今（8）日（農曆9月19日）是觀世音菩薩出家日，捐贈新北市價值逾850萬元的震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀。侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全，也祈願大眾在觀世音菩薩的護佑下平安順利。侯友宜表示，感謝艋舺龍山寺捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，不僅讓消防同仁在面臨地震及水域等災害時，能夠有更完善的設備，保護自身安全的情況下完成救援工作，也讓觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神得以發揚。消防局也感謝龍山寺捐贈救災救護設備，希望在這些裝備的協助下，有效縮短消防同仁執行救援工作的時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，也讓龍山寺的愛心傳遞到新北市。更多新聞推薦 ● 秋日臺北大縱走 陽明山金色芒草饗宴台灣好新聞 ・ 16 小時前
大樓暗藏春色！越籍、台籍女應召「躲簾子玩躲貓貓」 遭警逮稱「我在睡覺」
桃園警方日前破獲一個以41歲丁姓女子為首的應召集團，查獲12名應召女子，其中包括5名逾期居留的越南籍女子，還當場逮捕6名尋求性服務的嫖客。警方分別在兩處據點展開搜索，女子們見狀驚慌失措，四處奔跑躲藏，甚至有人躲在簾子後方玩起「躲貓貓」！警方強調，將持續加強掃蕩違法場所，維護治安與善良風俗。TVBS新聞網 ・ 1 天前
新北消防形象月曆 販售所得捐愛心大平台做公益
新北市政府消防局今（8）日舉辦「2026 新北消防形象月曆」發表會，本屆月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。新北消防月曆迄今推出已邁入第 18 屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆，本次拍攝手法採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。消防月曆將由全家便利商店獨家販售，自 114 年 11月 8 日 10 時起開放預購至 115 年 1 月 31 日 24 時止。消防局指出，消防形象月曆售價為新臺幣 119 元，取自消防報案專線「119」之諧音。民眾可透過「全家」App 中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。 記者會由《火神的眼淚》音樂劇團隊親臨現場響應，以歌聲致敬消防精神。該劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神台灣好新聞 ・ 17 小時前
千萬名錶驚魂…百達翡麗515萬金鷹遭搶！高雄漢來交易變電擊強盜案
高雄漢來大飯店10月5日晚間發生強盜案，一對在北部松江區經營二手名錶店的夫妻檔，帶著5支要價千萬的百達翡麗名錶南下交易時，遭2男1女歹徒持電擊棒搶奪，幸店家男負責人及時反擊，三人最終逃逸。警方追查後查出29歲查姓男子疑為幕後主謀，經建請羈押，獲交保候傳。太報 ・ 1 天前
2026新北選戰數據曝！黃國昌「負向聲量」大贏李四川、蘇巧慧
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選。時事評論員吳靜怡今（8）日公布大數據資料，黃國昌聲量佔比逾五成，但負向比高達50.7%，負面聲量排名第一。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 16 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 19 小時前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
太子集團高層「黑吃黑」捲9億潛逃！台籍幹部4人遭收押
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌跨國詐騙、洗錢與賭博，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人。台北地院昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一天連兩起！貨物掉落路面 大貨車「啤酒灑滿地、太空包落地」
國道2號及台中市台灣大道在同一天內接連發生大貨車貨物掉落事故，嚴重影響交通！一輛大貨車疑因未將12個太空包綑紮牢固，導致太空包佔據整條車道，讓後方車輛寸步難行。而台中也有一輛大貨車因未鎖好貨艙門，整箱啤酒散落一地，迫使用路人繞道而行。兩名駕駛皆已被警方依法開單舉發，所幸事故並未造成人員傷亡。專家呼籲，駕駛人出門載運物品時，務必謹慎確實捆紮，以免釀成意外！TVBS新聞網 ・ 1 天前