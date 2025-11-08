博施濟眾龍山寺 救援裝備贈新北

艋舺龍山寺八日捐贈震災支撐器材組、潛水救援設備等予新北市消防局。(讀者提供)

記者蔡琇惠／台北報導

臺北市艋舺龍山寺秉持著觀世音菩薩「保境佑民、澤被黎庶」的精神，長期參與各項社會公益，今（8）日上午10時30分於龍山寺圓通寶殿（臺北市萬華區廣州街211號）捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套 (總金額854萬)予新北市政府，由新北市長侯友宜接受捐贈並回贈感謝狀及紀念品，以表彰其善行義舉。

龍山寺建寺迄今287餘年，是萬華地區極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力。104年南港復興空難救援期間水下溫度只有2到3度，新北市救難人員冒著低溫搜救，龍山寺得知後為提升救災人員安全，發揚觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神，捐贈新北市115套半乾式防寒衣供救災人員使用，開啟捐贈新北市救災裝備的因緣。

黃書瑋董事長及全體董、監事在今日共同捐贈新北市捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，價值854萬元。自104年迄今，龍山寺已捐贈新北市總價值6,718萬的各式救災器材，是持續捐贈時間最長及金額最高的單位，有效提升救援效率，保障民眾生命財產安全。

侯友宜表示，讓每一位市民能安居樂業是新北的施政理念，要守護每一位市民的安全，因此非常感謝艋舺龍山寺的義舉，發揚觀世音菩薩聞聲救苦與普濟眾生的精神，藉由各界的支持，持續提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，將新北市打造成一個「安心、安全、安居」城市的目標。

消防局局長陳崇岳也表示，由衷感謝龍山寺今天的捐贈，這4套震災支撐器材組及潛水救援裝備，有效縮短執行救援工作所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，而艋舺龍山寺的愛心，將傳遞到新北市每一個角落。