博派領袖降臨！ 2026 台北燈節首創「雙展區、雙 IP」





臺北市政府觀光傳播局16日揭曉「2026 台北燈節」驚喜企劃！今年首度採取「雙展區、雙 IP」模式，橫跨西門與花博兩大據點，於 2 月 25 日至 3 月 15 日盛大登場。最吸睛的焦點莫過於花博展區與全球超級 IP《變形金剛》聯名，打造全台首座正式授權的變形金剛燈組。10 公尺高的「柯博文」主燈與大黃蜂、密卡登等經典角色將齊聚圓山，帶領旅客進入震撼的科幻光影世界。

科幻能量爆發：花博展區《變形金剛》首度正式授權

觀傳局長余祥宣布，今年燈節突破傳統，首度引進國際好萊塢級 IP 合作，將花博公園圓山園區轉化為科幻戰場：

三大經典集結： 博派領袖柯博文以 10 公務高的巨型立體裝置傲視全場，搭配動感燈光節奏與沉浸式設計；戰友大黃蜂與宿敵密卡登也將同場現身，是變形金剛在台大型燈節的處女秀。

藝術跨界： 展區結合多位當代藝術家作品，將機械風格與燈藝美學完美融合，預計成為全台最強打卡熱點。

收藏級驚喜：柯博文主題小提燈限量發送

備受期待的小提燈今年大走「機械風」！

設計亮點： 以柯博文為靈感，將其經典機械構造與未來感元素濃縮於提燈中，兼具科技感與童趣。

發放資訊： * 3/1 – 3/3： 於西門展區及花博展區限量發放。

3/1 – 3/2： 於臺北市各行政區同步發放。

註：詳細地點與時間將於活動官網另行公告。

展區攻略：雙展區聯動，順遊圓山與中山商圈

2026 台北燈節不僅有 IP 亮點，更串連了臺北深厚的文化底蘊：

展期時間： 2/25 (三) – 3/15 (日)，每日 17:00 – 22:00 亮燈。

花博展區： 鄰近捷運圓山站及中山國小站，賞燈後可步行至孔廟、保安宮感受古蹟魅力，或前往大龍街夜市、晴光市場、中山商圈享用美食。

多元燈區： 除了 IP 燈組，現場亦規劃友好交流燈組及「全國傳統花燈競賽」展區，展現精湛的職人工藝。

【2026 台北燈節活動快訊】

展期： 115 年 2 月 25 日至 3 月 15 日

地點： 西門展區、花博展區（圓山園區）

亮燈時間： 每晚 17:00 – 22:00

官方網站： [台北燈節官網連結]

這一次，臺北的夜晚很英雄！

無論您是《變形金剛》的忠實粉絲，還是熱愛傳統節慶的家庭，2026 台北燈節透過雙展區的創新設計，將為各年齡層帶來前所未有的賞燈樂趣。準備好提著柯博文小提燈，一同參與這場光影盛會了嗎？

