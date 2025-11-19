博物館的近用平權 再現金門僑鄉跨海記憶

僑鄉文化敘事及人才培育活動、林德甫紀念專書發表

【記者 洪美滿／金門 報導】由金門縣文化局委託國立臺灣師範大學團隊承辦規劃，並由金門縣文化園區管理所與烈嶼鄉文化館協辦之「近用平權－僑鄉文化敘事及人才培育」活動，於11月17 日上午在烈嶼鄉文化館溫馨登場，吸引超過 50 位在地鄉民熱烈參與。本次活動以僑鄉文化為核心，並同步發表《高山仰止．典型夙昔：丕顯天猛公拿督林德甫的非凡人生》紀念專書，呈現金門人在全球移動脈絡中的歷史記憶與文化價值。

金門是我國重要僑鄉。本次活動聚焦汶萊企業家林德甫的生平事蹟，透過新書發表、家屬分享與主題展示，完整呈現其自烈嶼啟程、紮根汶萊、情牽家鄉的跨國人生故事。

林德甫先生自幼家境清寒，17 歲遠赴汶萊打拚，憑藉毅力創立「美成公司」與「林德甫控股公司」，事業版圖橫跨汶萊、香港與臺灣。他長期投入公益，包括宗祠整建、寺廟修繕、教育獎助與僑社服務，被譽為華人社會重要領袖，其精神在烈嶼與金門留下深遠影響。

在紀念專書發表會中，金門縣副縣長李文良致詞強調，林德甫先生的成就與奉獻，充分見證金門鄉僑在海外奮鬥的堅毅精神。烈嶼鄉長洪若珊也表示，林德甫一生事業有成，更長期照顧烈嶼鄉親；新書出版不僅是文化盛事，更象徵烈嶼與僑鄉之間深厚的互動與連結。金門縣議員洪成發則指出，林德甫的人生不僅是一位企業家的奮鬥史，更是金門人「走向世界」的集體記憶。他以誠信與義氣立身，以深厚家鄉情感讓世界看見金門人的胸襟，是後輩最佳典範。

江柏煒教授在新書導讀中回顧，30 多年前他在烈嶼田野調查時，當地廟宇與學校的重建碑記上幾乎處處可見林德甫捐資的名字；20 多年前赴汶萊研究華人社會時，更加了解到林德甫在學校建設、中華商會及福建會館等方面的深厚貢獻。林德甫在母親陳貝娘及夫人拿汀洪梅治的扶持下，家族成員在各領域展露才華，延續家族精神。

活動中最溫暖的一幕，是林德甫後人十餘人自汶萊、新加坡、香港等地返鄉參與。家屬代表林玉美分享，父親雖長年旅居海外，心中始終不忘烈嶼，並用行動教導子女「做人不能忘本」；林明傑也談及父親的家國情懷與精神傳承。家屬特別感謝所有參與者，讓專書成為家族與家鄉共同珍藏的記憶。

活動場地烈嶼鄉文化館是在地文化扎根的重要場域，不僅肩負保存僑鄉歷史記憶的使命，更致力於詮釋展示金門精神文化與多層次地方記憶。本次活動以汶萊僑鄉文化連結烈嶼原鄉文化為主軸，透過近用活化與新書發表串聯，充分展現文化館作為「地方敘事平台」的價值。

活動在隆重與溫馨中圓滿落幕。透過林德甫熱心挹注原鄉精神的再現，讓民眾更深入認識烈嶼與汶萊之間的跨地域文化網絡，也豐富烈嶼僑民的人文故事。師大團隊表示，「近用平權」旨在促進各族群及不同年齡層平等享有文化近用權，並鼓勵主動參與文化場域發展活動；也期待未來能有更多在地鄉親投入文化館與博物館的發展，共同推動地方敘事與文化人才培育的深化傳承。（照片記者洪美滿翻攝）