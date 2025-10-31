博物館竊案再+1！美奧克蘭超過1000件物品遭洗劫 館長痛心：是公眾的損失

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美國加州奧克蘭博物館（Oakland Museum of California）驚傳超過1000件藏品被盜，其中包括金屬首飾、美洲原住民籃子，以及講述加州歷史的體育獎牌等，加州警方正調查這起竊盜案，透露這起竊案發生在本月15日凌晨，遭竊地點是博物館一處異地倉庫。

美國加州奧克蘭博物館驚傳超過1000件藏品被盜，其中包括金屬首飾、美洲原住民籃子，以及講述加州歷史的體育獎牌等。（圖／取自＠SenecaSpeaks21推特）

根據美聯社報導，博物館館長福格蒂（Lori Fogarty）周四（30日）指出，之所以將調查公之於眾，是因為被盜文物可能會出現在跳蚤市場、古董店或當舖。她表示，竊賊似乎是臨時起意，並非針對性地竊案，「竊賊找到了進入大樓的方法，抓起容易得手的物品便落跑了。」

遭竊物品中，包括已故藝術家兼金屬工藝師雷斯尼科夫（Florence Resnikoff）的項鍊、1對雕刻海象牙和美洲原住民的籃子，福格蒂指出，其中多數是20世紀的歷史紀念品，例如競選徽章和體育獎牌等。福格蒂痛心表示，「這不僅僅是博物館的損失，也是公眾、社區的損失」，希望民眾提供幫助，讓這些藏品能夠「回家」。

曾任洛杉磯警察局商業犯罪部門主管的退休警長羅梅羅（John Romero）告訴媒體，這些遭竊藏品可能在竊盜案發生後就已售出，他認為，竊賊應該只想盡快拿到現金，所以不會按評估價格出售，「他們需要盡快脫手。」

