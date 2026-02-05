博田醫院爆代刀爭議罰50萬 醫材廠商送辦

高雄博田醫院爆出代刀爭議，有離職員工指控，無照的醫材廠商進入手術室幫高齡婦人動刀，而院長則是坐在一旁。（圖／民眾提供）





高雄博田醫院爆出代刀爭議，有離職員工指控，無照的醫材廠商進入手術室幫高齡婦人動刀，而院長則是坐在一旁，衛生局介入稽查，依法開罰50萬，院長也挨罰50萬並停職一個月，醫材廠商則是遭到移送。

醫材廠商代刀又一樁，高雄博田醫院離職員工控訴，80多歲女患者的腰椎手術，在開刀房內開刀的不是主刀醫師，而是醫材廠商。謝姓院長坐在一旁看著醫材廠商動刀，處理病患的時間長達半小時，而廠商根本沒有醫師執照，依法不能執行醫療行為，之前曾在內部檢舉，但涉及高層權勢而不了了之，近期中榮案爆發影片才流出，衛生局無預警稽查，謝姓院長承認，從109年開始，就允許醫材廠商進手術室，量測連結橫桿及混合骨水泥等項目。

廣告 廣告

高市衛生局醫政事務科長顏麗霜：「裁處醫院最高罰鍰50萬元整，針對謝姓醫師，依醫師法裁罰最高罰鍰50萬元整，涉執行醫療行為之廠商人員移送司法機關偵辦。」

衛生局開罰博田醫院50萬，謝姓院長遭到停職1個月，也挨罰50萬，至於該名醫材廠商則是遭到移送偵辦，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金30萬以上150萬元以下。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

復興空難唯一倖存空姐 宣布領表初選

台中榮總、高雄博田醫院涉無照代刀 衛福部啟動調查訂指引

黃國昌喊2026「打下高雄」柯志恩：藍白一定要合

