博田醫院爆廠商代刀挨罰 謝榮豪澄清：沒把玩醫材、是用手加溫凝膠



《上報》獨家踢爆博田國際醫院院長謝榮豪遭爆讓廠商進入手術室進行醫療行為，高雄市衛生局依法將罰醫師、院方各最高50萬元罰鍰。今（6日）謝榮豪再度澄清，自己當時不是把玩醫材，而是用手溫度加溫脊椎膜凝膠。

謝榮豪強調自己當時並非把玩醫材，而是用手溫度加熱脊椎膜凝膠；另一方面用紗布止血，此時廠商跟護理師正在量測橫桿長度，他主張自己是在以職業本能爭取搶救病人的時間。

另外針對有離職員工稱謝榮豪高調炫富開保時捷上班，謝也澄清「自己只有低調的瑞典車」。他也呼籲，希望家族惡鬥歸惡鬥，不要因此污染神聖的醫療殿堂。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導