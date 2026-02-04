博田醫院疑爆廠商代刀 衛生局無預警稽查開罰並送懲戒

博田醫院疑有廠商代刀，高市衛生局今無預警稽查，將依法調查處理。（本報資料照片）

針對媒體今（4）日報導高雄市博田國際醫院疑似有醫療器材廠商進入手術室、實際參與病患手術一案，高雄市政府衛生局表示，上午已立即派員進行無預警稽查，衛生局指出，在此之前並未接獲相關檢舉或陳情，將依調查結果依法嚴辦，確保病人醫療安全。

衛生局表示，經初步調查，謝姓醫師自承自民國109年起，即允許醫療器材商人員於手術室內進行量測連結橫桿、混合骨水泥等行為，衛生局認定醫院管理及醫師監督均有缺失，已依《醫療法》第108條裁處博田國際醫院最高罰鍰新台幣50萬元，並暫停謝姓醫師手術排程1個月，後續將進一步釐清相關責任。

同時，衛生局也依《醫師法》對謝姓醫師裁處最高50萬元罰鍰，並移送醫師懲戒委員會審議；針對涉嫌實際執行醫療行為的廠商人員，已移送司法機關偵辦。

衛生局指出，依《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金；醫師若聘僱或容留無照人員從事醫療行為，亦將面臨10萬元至50萬元罰鍰。

另依《醫療法》規定，醫療機構容留無照人員執行醫療業務，除罰鍰外，最重可處停業或廢止開業執照。

對於媒體揭露，博田醫院手術中疑似有無照醫材廠商靠近無菌區、甚至參與手術流程，衛生局強調，醫療行為涉及高度專業與風險，任何非具合法資格人員皆不得執行，亦不得逾越院內SOP，衛生局將持續追查是否仍有其他違規情事，不排除擴大調查範圍，捍衛病人權益與醫療倫理。

