博田院長謝榮豪喊冤遭打臉 被爆找廠商執刀訊後100萬交保

《上報》日前獨家踢爆，高雄博田國際醫院院長謝榮豪涉嫌讓廠商進入手術室進行醫療行為，高雄市衛生局依法開罰醫師、院方各最高50萬元罰鍰。對此，謝榮豪不斷在個人臉書喊冤，痛批「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具」。但橋頭地檢署指出，謝榮豪因涉嫌違反《醫師法》「未取得合法醫師資格執行醫療業務」，訊後以100萬元交保。另王姓醫材廠商以20萬元交保。

回顧本案，高雄市衛生局4日接獲通報，指高雄博田國際醫院疑似有醫材廠商進入手術室，更代執行手術近30分鐘，經初步調查，謝榮豪坦承自2020年起，就允許醫療器材商人員在手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，衛生局依法對謝榮豪、博田醫院各裁處50萬元罰鍰，全案移送地檢署偵辦。

事後，謝榮豪不斷在個人臉書喊冤，更稱「醫院經營權紛爭家族鬥爭，完全不關我的事，我連0.00001%都沒有！我只負責盡心盡力醫治病人」，但橋頭地檢署指出，謝榮豪及相關人員昨天（10日）晚間因涉嫌違反《醫師法》「未取得合法醫師資格執行醫療業務」罪嫌接受複訊，訊後謝榮豪以100萬元交保，王姓醫材廠商以20萬元交保，其餘4名護理師作證人處理後請回。（責任編輯：卓琦）

