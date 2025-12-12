博通揭曉百億美元訂單的神祕客戶是Anthropic 盤後股價卻下挫4.5%

在12月11日盤後，博通股價下挫4.47%或18.17美元，報每股388.2美元。（圖片來源／博通官網）

美國財經媒體《CNBC》報導，美國通訊晶片大廠博通（Broadcom）在9月份的電話會議上表示，該公司已經和一位客戶簽約，該客戶訂購100億美元的客製化晶片。本周四（12月11日），博通的執行長陳福陽（Hock Tan）透露，這位神秘客戶正是人工智慧（AI）新創公司Anthropic。

陳福陽表示，Anthropic幫母公司谷歌（Google）的AI晶片下訂單。博通生產客製化晶片，包括Google的晶片，一些專家認為，對於某些AI演算法而言，博通的晶片比輝達的晶片效率更高。

周四，執行長也透露，Anthropic在博通最近一個季度又追加一筆110億美元的訂單。

當時，博通公司並未透露客戶身份，但是到了本周四，執行長陳福陽揭曉，這位神秘客戶是人工智慧實驗室Anthropic，該公司幫谷歌最新的張量處理器（Tensor Processor Units、簡稱TPU），下訂單。

Anthropic幫母公司追加110億美元訂單

「我們先前收到一份100億美元的訂單，將向Anthropic公司出售最新的TPU Ironwood機架。」陳福陽在博通第四季度財報電話會議上表示。

雖然博通公司通常不會透露大客戶，但陳福陽9月份發表有關神秘客戶的言論，在人工智慧基礎設施蓬勃發展的背景下引起投資的關注。博通的一位主管在10月告訴CNBC，這位神秘客戶並非OpenAI，後者與博通另有晶片採購合約。

博通公司生產ASIC的客製化晶片，一些專家認為，對於某些人工智慧演算法而言，ASIC晶片比輝達公司佔據市場主導地位的GPU晶片效率更高。

博通公司也參與GoogleTPU的生產。上個月，Google公司宣稱，其最先進的Gemini 3模型完全基於博通製造的TPU進行訓練。

這家晶片製造商將這款客製化AI晶片稱為XPU。週四，陳福陽表示，他的公司已經開始向Anthropic交付整台伺服器機架，而不僅僅是晶片，Anthropic是博通的第四家XPU 客戶。

博通盤後股價下挫4.47%

博通11日也宣布，其客製化晶片業務已獲得第五位客戶。該客戶在第四季度下10億美元的訂單，但博通再次沒有透露客戶身份。「這是一位或真價值的客戶，未來它還會發展壯大。」陳福陽說。

10月下旬，Anthropic和母公司谷歌宣布達成全面的雲端服務合作協議，凸顯AI基礎設施競賽的快速發展。該協議價值數百億美元。該協議使Anthropic 能夠使用多達100萬顆Google TPU，預計將在2026年新增超過1吉瓦的AI運算能力。

雖然有Anthropic追加訂單的好消息，但是在12月11日盤後，博通股價下挫4.47%或18.17美元，報每股388.2美元，因為陳福陽在與分析師的電話會議上發表令人不安的評論。

他表示，公司目前積壓730億美元的AI產品訂單，這些訂單將在未來6個季度內交付，這些數字令一些期望更高的投資人感到失望，但陳先生試圖澄清，這只是一個「最低值」。

博通股價今年來仍上揚75.2%，12月8日盤中一度登上歷史高峰，達到407.29美元。

