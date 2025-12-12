博通揭「100億美元神祕客戶」但執行長一席話引市場疑慮 盤後重挫逾5%
晶片大廠博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan）11日在法說會上正式揭露，9月時提到的「100億美元神祕客戶」正是AI新創Anthropic，訂購內容為Google最新一代TPU「Ironwood」整櫃伺服器機架。更令人意外的是，Anthropic 在最新一季又追加了110億美元訂單，總金額高達210億美元。但陳福陽與分析師電話會議上發表的講話引發市場擔憂，包括人工智慧（AI）晶片積壓訂單金額令投資人失望外，也沒有發布2026年AI營收預測，盤後重挫逾5%。
博通於11日美股盤後公布，2025會計年度第四季（截至2025年11月2日），營收180.2億美元，年增28%，高於市場預期，主要歸功於AI晶片銷售額暴增74%。
陳福陽表示，9月時提到的「100億美元神祕客戶」正是AI新創 Anthropic，訂購內容為Google最新一代 TPU「Ironwood」整櫃伺服器機架。Anthropic 在最新一季又追加了110億美元訂單，總金額高達210億美元。
陳福陽表示，博通不僅供應客製ASIC（XPUs），此次更是直接提供整機架級的 AI計算設備，Anthropic也成為博通第四家XPU客戶；博通同時透露，已拿下第五家客製晶片客戶，第四季下單金額達10億美元，但客戶身分仍未公開。
陳福陽在與分析師電話會議上表示，AI客製化晶片（ASIC）、網路交換器等資料中心核心零組件的需求強勁，18個月的積壓訂單額高達730億美元，將在未來6個季度內交付，但這個數字令部分投資人感到失望。
陳福陽強調這只是一個「最低值」，隨著更多訂單湧入，這個數字還會大幅增加。他也表示，取決於產品不同，交貨周期可能從六個月到一年不等。
博通沒有給出2026年AI收入的預測，也引發投資人疑慮，陳福陽說，「情況瞬息萬變，我很難準確預測2026年會是什麼樣子，因此不便給出指引。」
博通正常盤股價下跌6.6美元或1.60%、收406.37美元，盤後續跌5.9%至382美元。
