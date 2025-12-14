博通甲骨文暴跌血染晶片股！台積電ADR挫4% 台股周一兩萬八掰了
AI難兄難弟甲骨文、 博通雙雙暴跌，恐慌情緒蔓延，半導體指數暴跌5%，吐回12月全部漲幅，晶片股一片血染，費半指數遭殺逾 5%，台積電 ADR 拉回也逾 4%。台指期夜盤下砍560點1.98%，摜破兩萬八大關，下探27729點，台股今天開直接跳水，尋求月線支撐。
繼甲骨文暴露自由現金流疑慮後，博通財報也未能滿足華爾街期待。儘管博通獲利優於預期，博通未能清楚說明 AI 投資何時帶來實質回報，加上毛利率獲利空間遭壓縮，讓投資人產生疑慮。
博通12/13暴跌逾 11%，費半指數遭下殺超 5%，台積電 ADR 重挫也逾 4%。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨美國失業率在2025年後下降、通膨接近政策目標，加上當前仍偏寬鬆的政策環境，有望繼續支撐風險資產表現。換言之，這波降息政策仍處在預防性降息週期當中，預期在經濟溫和增長和結構成長保持動能情境下，後續仍有長線行情可期。
安聯投信台股團隊表示，台股年底法人資金減碼，但第四季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可觀察將公布的美國科技股財報作為判斷記憶體景氣的重要指標；另外也可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、FOMC利率及後續對經濟的影響。
