博通財報亮眼股價仍重挫11%！AI熱潮動搖科技股全面走弱

因投資人紛紛撤離人工智慧（AI）相關交易，博通股價於美東時間12日重挫11%。（圖／達志／美聯社）

博通（Broadcom）的季度財報與前景預測遠遠超越華爾街預期，但這仍無濟於事。因投資人紛紛撤離人工智慧（AI）相關交易，這家晶片製造商的股價於美東時間12日重挫11%，創下1月以來最糟表現。甲骨文（Oracle）股價也下跌4.5%，前1天在公布財報後已暴跌10%。此外，AI運算製造圖形處理器的領導業者輝達（Nvidia）與超微（AMD），股價也分別下跌約3%與5%。

據《CNBC》報導，AI今年一直是股市與整體經濟的主要推動力，因此任何負面情緒都可能造成深遠影響。那斯達克12日跌約1.69%，標普500指數下跌1%。

受衝擊最為嚴重的，是與AI基礎設施最緊密相關的公司。隨著超大規模雲端服務業者（hyperscalers）擴建資料中心，以滿足其所描述對高運算需求的AI服務「永無止境的需求」，AI基礎設施產業持續擴張。博通為許多大型科技公司打造客製化晶片，其市值過去2年幾乎每年都翻倍，並於2025年再度上漲。

日本前5大證券公司之一「瑞穗證券」（Mizuho）分析師拉克許（Vijay Rakesh）在12日接受《CNBC》「Squawk on the Street」節目訪問時表示：「這檔股票今年迄今已上漲75%到80%。現在你看到的是一些回檔。我們會在這波拉回時買進。」

瑞穗將博通股票的目標價從435美元上調至450美元。該股12日收於360美元以下。拉克許說：「這裡依然是成長所在。他們仍然是Google整個硬體架構的重要供應商，也是Meta、Anthropic，甚至未來OpenAI的主要供應商。」

博通本季度營收成長28%，主要受到AI晶片銷售大增74%推動，總額達180.2億美元，超過倫敦證券交易所（LSEG）統計的分析師平均預估174.9億美元。經調整後的每股盈餘1.95美元，也高於市場預估的1.86美元。

投資人擔憂的１項因素是，至少在短期內，毛利率因前期成本上升而面臨下降。財務長史皮爾斯（Kirsten Spears）在財報電話會議中表示，部分AI晶片系統的「毛利率將會降低」，因公司必須購買更多零件來生產伺服器機架。

博通也表示，未來18個月內，公司擁有高達730億美元的AI訂單積壓，其中包含來自Anthropic高達210億美元的訂單，而博通在11日首度揭露該公司為其重要客戶之一。

儘管OpenAI因10月宣布的數十億美元協議而備受期待，但博通執行長陳福陽11日晚間告訴投資人：「我們不預期在2026年有太多貢獻。」

投資機構「伯恩斯坦」（Bernstein）分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）在12日的報告中指出，「AI焦慮」正使博通股價下滑。但他在報告中建議買進該股，並上調目標價，「坦白說，我們不確定還能要求什麼，因為公司的AI故事不僅持續超出預期，而且還在加速發展。」

甲骨文則面臨更嚴重的質疑。該股現已較9月創下的歷史高點下跌超過40%。儘管公司在10日公布的財報中盈餘優於預期，但營收不如預期，而投資人對公司未能提供更多關於如何為其龐大、且迄今已累積大量債務的擴張計畫籌措資金的細節感到失望。

投資於資料中心以提供雲端AI服務的「CoreWeave」，12日也大跌10%，自6月觸頂以來市值已蒸發超過一半。

