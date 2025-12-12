博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
要聞中心／綜合報導
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。
博通12日坦言，儘管客製化AI處理器銷售量增加，但低毛利率正在侵蝕公司整體獲利表現，此番言論引發投資人疑慮。博通股價當日大跌11.44%，收在359.90美元。受此影響，台積電ADR下跌4.17%，收在292.14美元；輝達（NVDA）跌3.28%，收在174.99美元。
美股三大指數方面，道瓊工業指數終場下跌245.96點，跌幅0.51%，收在48458.05點。以科技股為主的那斯達克指數下跌398.69點，跌幅1.69%，收在23195.17點。標準普爾500指數下跌73.59點，跌幅1.07%，收在6827.41點。
費城半導體指數成為當日重災區，終場下跌377.92點，跌幅達5.10%，收在7033.57點。博通作為知名晶片製造商，其對AI處理器獲利能力的悲觀看法，成為半導體類股全面走弱的主要導火線，市場對科技股後市展望轉趨謹慎。
