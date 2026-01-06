卜蜂老董：今年物價穩 但豬價逾85元

卜蜂董事長鄭武樾6日表示，展望115年大宗物資價格會比較平穩、豬價則維持在85元以上。（本報資料照片）

民國114年大環境有許多挑戰和不確定因素，卜蜂董事長鄭武樾6日表示，展望115年仍有包括關稅、俄烏戰爭、中東局勢及近期美國和委內瑞拉事件，但整體來說「穩定中求成長」。對於物價，鄭武樾表示，大宗物資價格會比較平穩、豬價則維持在85元以上。

鄭武樾表示，最近的大宗物資「黃小玉」價格轉趨穩定，玉米進口價維持在每公斤8塊3左右，很持平；黃豆價格穩定，但是卜蜂主要的發展還是延續在種雞、肉雞、種豬與肉豬，但是蛋雞價格比較不穩定，所以卜蜂發展比較偏向穩定獲利的項目，才能跟股東交代。

去年爆發非洲豬瘟事件，他說很幸運地是限制在單一案件，在小範圍之內，也希望政府可以禁止廚餘養豬，對於養豬業比較有保障。

對於豬價的問題，鄭武樾指出，西班牙也爆發非洲豬瘟，伊比利豬無法進口，歐洲也有很多地方得到非洲豬瘟，讓進口豬肉受到限制，預期今年豬價維持在每公斤85元以上。

肉雞部分，現在使用量、需求雖然增加，但是雞的供應也不少，因此雞價大約在每公斤32.5到33元地附近，外界關心，國際有不少禽流感疫情會影響雞肉的供給。鄭認為，禽流感的病毒也分為很幾種，國際疫情的話影響就是進口的量，但近年台灣雞的禽流感主要來源是野鳥來台過冬帶來，近年並不嚴重，還不需太過要擔心。

卜蜂近期調整飼料價格，每公斤漲0.6元，確實彌補了一些損失，至於今年是否還要繼續漲？鄭武樾說，還要考量農民的接受程度，因此能不漲價就不漲價，希望可以維持平穩。

對於對美國的關稅，台灣仍維持暫時關稅20％疊加，最終結果尚未確定。鄭武樾認為，高關稅確實會影響到購買力，影響到經濟景況，他希望關稅可以降至15％。