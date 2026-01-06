卜蜂鄭武樾：加工事業供不應求 2026年穩定中求成長

（中央社記者何秀玲台北6日電）卜蜂董事長鄭武樾表示，2025年獲利可望再創新高，2026年成長壓力相對大，將減少不賺錢與不穩定事業，由於加工事業供不應求，將增加產能；桃園肉品分切廠將於今年4月啟用，一年有望貢獻新台幣30億元營收，近年跨足餐飲通路，今年將是「穩定中求成長」。

雞肉大廠卜蜂今天舉辦媒體交流會。鄭武樾指出，全球政經局勢仍存在高度不確定性，包括俄烏戰爭、中東局勢、美國與委內瑞拉關係，以及氣候變遷等因素，都影響原物料價格與消費力道。

原物料方面，鄭武樾指出，因應運費不斷上漲，2025年12月飼料經營成本大為提升，為此飼料調漲0.6元，也提升當月利潤；近期大宗物資價格相對持平，玉米、黃豆維持穩定價格。至於今年是否漲價，他表示，因漲價容易引起反彈，所以能不漲就儘量不漲。

他指出，今年將持續調整事業結構，「減少不賺錢與不穩定的業務」，近期已將一處蛋雞場轉為肉雞、種雞及養豬場。因雞蛋價格受蛋商影響波動大，卜蜂將控制蛋雞飼養量，但蛋品產量不會減少，會轉而擴大歐姆蛋、蒸蛋等加工蛋品比重，以提高業績穩定性。

加工布局上，卜蜂持續加碼食品加工，產量供不應求，已由過去每月約1000多噸，提高至3000噸至4000噸。桃園肉品分切廠預計今年4月啟用，年營收可望貢獻30億元；加上既有豬肉分切廠每日約200頭至300頭產能，未來單日分切量最高可達700頭至800頭，並將申請CAS等相關認證，進一步打入學校團膳與高檔通路。

此外，卜蜂2020年跨足餐飲通路，增加便當和炸雞事業，名為六星便當和六星炸雞，主要在中部拓展；鄭武樾說，六星便當已打入台積電與美光等員工餐廳，每年業績都在成長，中部站穩後不排除往北部展店。

卜蜂2025年前3季營收為新台幣208.52億元，歸屬於母公司業主23.4億元，年增85.8%，每股純益（EPS）為7.94元，獲利和EPS皆創同期新高，鄭武樾對2025年全年營運表現樂觀，法人估，卜蜂2025年有望賺超過一個股本。

卜蜂除了本業表現亮眼，鄭武樾說，業外投資泰國卜蜂股票也挹注獲利，2025年從泰國卜蜂股票獲得股息達1.2億元。（編輯：張良知）1150106