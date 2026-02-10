卞慶華試鏡被退貨！女星嫌「嘴有大便味」他心酸自曝黑歷史

記者林宜君／台北報導

男星卞慶華自揭試鏡黑歷史，曾因口臭被女星嫌棄「嘴有大便味」，慘遭劇組退貨。（圖／翻攝自卞慶華FB）

男星卞慶華自揭試鏡黑歷史，曾因口臭被女星嫌棄「嘴有大便味」，慘遭劇組退貨，如今靠牙齒矯正與口香糖重新建立自信。卞慶華以帥氣外型和健壯身材在演藝圈逐漸嶄露頭角，卻在《11點熱吵店》自曝過去試鏡黑歷史。卞慶華透露，高中畢業後他積極參加試鏡，卻因口腔問題被女演員嫌棄「嘴巴有大便味」，最終慘遭劇組退貨，這段經歷至今仍讓他留下心理陰影。

當時試鏡對戲過程中，卞慶華發現對方頻頻皺眉、神情不耐，他以為是演技生澀導致，直到製片私下告知真相，才知問題出在口氣。（圖／翻攝自卞慶華FB）

當時試鏡對戲過程中，卞慶華發現對方頻頻皺眉、神情不耐，他以為是演技生澀導致，直到製片私下告知真相，才知問題出在口氣。為了改善，他檢視牙齒問題，發現智齒被牙肉包覆，牙齒排列也亂，齒縫容易卡菜渣。之後他拔掉4顆智齒，並進行牙齒矯正，加上改掉飲料與宵夜習慣，口氣問題才逐步改善。

卞慶華坦言，儘管牙齒已矯正，過往的「大便口臭」陰影仍深植心理。（圖／翻攝自卞慶華FB）

卞慶華坦言，儘管牙齒已矯正，過往的「大便口臭」陰影仍深植心理。幾年前的粉絲見面會，卞慶華每次與粉絲近距離互動都感到不好意思，並養成隨身攜帶口氣芳香的習慣。至今錄影前，卞慶華仍會吃口香糖保持口氣清新，直到開機前才吐掉。在節目中，卞慶華甚至邀主持人阿KEN近距離「試聞」驗證現況，阿KEN也安慰道，「沒有，其實還好，沒有什麼異味」，認為這可能是過去經歷造成的心理作用。卞慶華表示，這段經歷讓他更加重視口腔健康，也成為他成長過程中的重要轉折。

