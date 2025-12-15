四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《好運來》人氣角色劇終前回歸？與樂樂（蘇晏霈 飾）有許多對手戲的暖男藍諾（卞慶華 飾），隨著劇情接近尾聲而將再次登場；由於他以前就表態要追求樂樂，不免讓網友猜測藍諾的出現就是要配「樂諾CP」，給樂樂一個圓滿的戀情。

藍諾以偶像歌手身分在《好運來》登場，憑藉陽光帥氣的外表、熱心溫暖的性格，雖然戲分不多，仍讓許多觀眾印象深刻。昔日樂樂與弘軒（吳政澔 飾）因出軌事件而造成情感生變，恰好適逢藍諾第一次回歸，當時已有網友敲碗藍諾重新追求樂樂，不過弘軒從中作梗，佈局設計兩人，此事就無疾而終。

卞慶華《好運來》結局前回歸！驚喜同框蘇晏霈 網喜猜：要配「樂諾CP」？

卞慶華《好運來》結局前回歸！驚喜同框蘇晏霈 網喜猜：要配「樂諾CP」？

而《好運來》即將於近期迎來結局，卞慶華突然分享與蘇晏霈合照以及幕後準備的工作照，意味著再次回歸劇中，很快引起粉絲關注，猜測藍諾要再次追求樂樂，而恢單已久的樂樂有望迎來新戀情，踏入幸福的結局，後續發展令網友相當期待。

