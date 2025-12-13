卞耀漢認愛少時Tiffany！經紀公司回應「以結婚為前提交往」

少女時代成員Tiffany與南韓實力派演員卞耀漢近日被爆2024年因合作韓劇《逆貧大叔》擦出愛火，已低調交往超過1年，更傳出計畫於2026年秋天步入禮堂。對此，卞耀漢所屬經紀公司13日證實2人戀情，表示雙方正以結婚為前提交往中。

卞耀漢（左）與Tiffany（右）穩定交往中。（圖／翻攝自卞耀漢、Tiffany IG）

針對卞耀漢與Tiffany即將結婚的消息，卞耀漢經紀公司TEAMHOPE稱2人目前正以結婚為前提認真交往中，雖然婚期還沒確定，但若有好消息「會第一時間跟粉絲們報告。」同時也感謝外界關心。

廣告 廣告

卞耀漢與Tiffany因合作韓劇《逆貧大叔》結緣。（圖／翻攝自卞耀漢、Tiffany IG）

卞耀漢透過經紀公司稱與Tiffany以結婚為前提交往中。（圖／翻攝自卞耀漢IG）

回顧合作時的甜蜜互動，蒂芬妮曾公開分享對卞耀漢的欣賞，她坦言自己本就是對方的忠實粉絲，並形容卞耀漢在片場像「獨角獸」般充滿熱情，讓她從中汲取能量並學習。而卞耀漢則笑稱蒂芬妮是他的「英文老師」，笑稱「在拍攝現場我非常依賴她。」

卞耀漢自2011年出道以來，演出多部戲劇作品，包括《監視者們》、《未生》以及《陽光先生》，並憑藉《韓山島海戰》榮獲第43屆青龍電影獎與第58屆大鐘獎最佳男配角，演技備受肯定。Tiffany於2007年以少女時代成員身份出道，若婚訊成真，她將成為組合中首位步入婚姻的成員。

延伸閱讀

博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%

台積電投資美國繼續加碼？美商務部長：可望突破2千億美元

張忠謀領6億不是最多！台積電除息「真正贏家」曝光爽拿82億