卞耀漢證實熱戀少時Tiffany！爆明年結婚 經紀公司回應了

【緯來新聞網】南韓人氣女子團體「少女時代」成員Tiffany傳出將與男演員卞耀漢步入禮堂，據悉兩人計畫在2025年秋季舉辦婚禮。這段戀情起於雙方合作的電視劇《逆貧大叔》，交往時間已超過1年，男方經紀公司已證實兩人戀情，並表示「以結婚為前提交往」。

卞耀漢證實熱戀少時Tiffany。（圖／翻攝IG）

根據《日間體育》報導指出，Tiffany與卞耀漢在2024年共同演出《逆貧大叔》時，戲裡互動親密，甚至有吻戲，讓兩人假戲真做，漸生情愫。儘管雙方工作行程滿檔，依然保持穩定聯繫，彼此信任。面對婚訊傳聞，卞耀漢方面回應稱：「兩人目前正認真交往，以結婚為目標，雖然尚未有具體婚禮計畫，但一有決定會率先告知粉絲。」



Tiffany先前受訪時提到與卞耀漢合作的感受：「我本來就是他的忠實粉絲，在現場看到他本人時，他就像獨角獸一樣，是個充滿熱情的人，我也努力吸收他的能量並從他身上學習。」卞耀漢則笑說：「Tiffany是我的英文老師，拍戲時我非常依賴她。」



卞耀漢自2011年以短片電影出道，曾演出《監視者們》、《社交恐懼症》、《未生》與《陽光先生》等作，並憑《韓山島海戰》榮獲第43屆青龍電影獎與第58屆大鐘獎最佳男配角。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

高爾宣11月喜上加喜！壯肌封不封不說死 與妻享最後時光「狠操一波」

張家瑋自砍「嬌嗲口吻」回歸八點檔 沒戲拍時改跑節目上通告