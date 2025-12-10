占位新北耶誕城演唱會 歌迷趕不走

新北耶誕城巨星演唱會13日登場，已有許多粉絲在市民廣場占位，新北市觀旅局9日晚間勸離，10日上午仍有20多名粉絲不願離開。（孫敬攝）

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」13日登場，往年有不少熱情粉絲提前2至3天到場搭帳棚、鋪野餐墊占位，今年卻從8日開始占位，由於舞台搭設須搬運器材，新北市觀光旅遊局9日晚間勸離聚集民眾，但仍有20多人轉移到後方平台守候，不願放棄近觀偶像機會。警方表示，如有不聽勸導離開的民眾，屆時將由警員陪同主辦單位協助執行勸離。

巨星耶誕演唱會13日由「金曲樂團」麋先生MIXER開唱，14日則由「金曲演唱組合」動力火車擔綱壓軸，還邀請到韋禮安、告五人、安心亞、高爾軒等擁有廣大粉絲群的歌手表演，一連2天的演唱會，搭配國際級舞台設計與聲光效果，將嗨翻全場，精彩可期。

觀旅局指出，為保障歌迷們安全及考量公平性，演唱會活動前禁止歌迷排隊占位，相關配合事項已於現場以牌面、投影螢幕、廣播等形式宣導，每日偕同警察不定時執行清場作業，清場過程皆會全程錄影，並勸導民眾離場，占位物品將統一由服務台暫時保管。呼籲民眾活動當天再來會場支持表演者，切勿於活動前排隊占位。

專程為了「芒果醬Mango Jump」到場輪班排隊的林姓大三女學生不滿說，希望主辦單位不要再管制夜排民眾，去年雖有清場，但今年卻說有工程車要進駐，結果根本沒看到工程車。特別的是，現場還有1位替孫子占位的阿公，由於孫子必須上課，所以他和妻子輪流幫孫子排隊。

海山警分局表示，如有不聽勸導離開的民眾，屆時將由警察人員陪同主辦單位協助執行，避免發生衝突；民眾須配合主辦單位的場地布置與安全指引，避免影響其他行人或民眾的權益。