占全縣十分之一！雲林光電案場爆危機 廢棄光電板去化成難題

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雲林縣沿海被畫為不利耕作區的「種電」面積多達300公頃，因地勢低窪，每逢大雨便淪為積水發臭的死水池。(本報資料照片)

雲林縣的太陽能光電案場總計7000個，其中地面型占地2207公頃，若加上屋頂型更廣達1萬4839公頃，已占全縣面積的十分之一。在這些案場中，被畫為不利耕作區的「種電」面積多達300公頃，因地勢低窪，每逢大雨便淪為積水發臭的死水池。

由於地主不管，業主消失無蹤，民眾投訴無門不斷陳情，縣議員黃文祥、李明哲近日多次在縣議會質詢雲林縣的損壞的太陽能光電板去化問題。近日梅雨來襲，沿海鄉鎮低窪地的太陽能案場嚴重積水，議員蘇國瓏表達鄉親憂心引發登革熱疫情。

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縣府設處長廖政彥指出，去年針對麥寮、台西、四湖、口湖等鄉的太陽能案場巡查，60個案場中，共涉及37家公司，其中高達50個案場確實存在積水及環境維護問題，已要求業者清除，並維持基本環境整潔與衛生，避免孳生病媒蚊。

議員蘇國瓏直言，今年受到聖嬰現象影響氣候特別炎熱，最近降雨頻繁，案場積水排不出去，一出太陽就開始大量滋生蚊蟲，縣府必須加強巡查，日後所有光電案場都應強制埋設抽水機等排水設備。

黃文祥、李明哲則指出，縣內早期有許多未編列序號的太陽能板，如今毀損卻面臨業者倒閉或神隱不管，中央毫無對策、縣府又缺乏處理經費，廢棄光電板已淪為三不管地帶，日後又要全民埋單。

廖政彥答詢表示，環境部建置「太陽光電除役資訊通報平台」，原則上必須由業者主動向該平台申報除役與回收；雲林縣內約有7000個光電暗場，皆有掌握相關業者的申報資料。

黃文祥直言，聽到這種答案令人光火，業者不負責任、中央牛步化，民眾的權益何在？

廖政彥強調，萬一未來真的遇到業者歇業、跑路或倒閉，廢棄光電板找不到人處理，縣府接到通報後，會利用光電板頂部的編號進行「溯源」，請求中央基金介入處理。

為讓民眾了解周遭光電暗場的狀況，縣府會推動「太陽光電暗場資訊透明化」，把原本掌握在中央能源署與縣府的系統資料逐步公開，方便地方共同監督。

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