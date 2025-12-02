占地兩萬坪！北臺灣最大夜市爆提前熄燈 背後原因曝光

桃園中壢仁海宮為慶祝建宮200年，租借中壢泰豐舊址舉辦建醮慶典，從今年8月開始，每週五、六、日舉辦廟會市集，占地兩萬坪，號稱是北臺灣最大的夜市，但該夜市本來預計要舉辦到年底，現在卻提前宣布結束營業，原因是政府稽查有部分攤商違規。

仁海宮慶祝建宮200年，舉辦建醮慶典。圖／翻攝自中壢仁海宮 - 中壢媽臉書

桃園當地多個社團、攤商粉專紛紛發出仁海宮夜市提早結束消息，指出「原本預計營業至12月底的中壢仁海宮夜市，因未能通過政府稽查與審核，很遺憾地將提早結束營業」，最後營業日就是12月7日，呼籲民眾要把握機會。

夜市占地2萬坪，號稱北臺灣最大夜市。圖／翻攝自A/DA阿達@YT頻道

對於該消息，有的民眾覺得開心，也有人覺得難過，「已經看到遊樂設施都在拆了」、「我們還有買遊樂券還沒用完啊」、「早該落幕了，假日經過塞爆。路面又不平、動線又亂」、「趕快結束吧！太影響附近的交通了，連只是去家樂福都窒礙難行」。

