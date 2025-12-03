占地2萬坪「北台灣最大夜市」突提前歇業 攤商無奈揭背後原因！最後營業時間曝光

堪稱北台灣最大夜市的桃園中壢仁海宮夜市提早熄燈。（翻攝自Google Maps）

堪稱北台灣最大夜市的桃園中壢仁海宮夜市提早熄燈，原定營運至12月底，但突宣布將提前於本週12月5日至7日結束營業，消息曝光，引發關注。

據臉書粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」表示，由於該夜市因未能通過政府相關稽查與審核，因此營運單位決定提前結束。

至於為何突歇業，據《ETtoday》報導，有業者透露，與部分攤販違規行為有關，包含器具未妥善包覆、未遵守營運規範等，批評這些害群之馬，導致最終無法繼續營運。

據了解，桃園中壢仁海宮夜市，設於中壢泰豐輪胎舊址，為慶祝仁海宮建廟200週年所舉辦的醮慶活動自今年8月初以來，每逢週末營業，佔地2萬坪，吸引超過400個攤商進駐，販售美食、遊樂設施與各式特色商品，因此形成北台灣規模最大的夜市。

更多鏡週刊報導

二嫂控私約驚爆「哥哥女友妳哪位沒約過」 高國豪去年1篇文被朝聖：管好妳臭X很難？

二嫂正面曝光！高國豪遭哥2打1 妻抱孩護尪嗆嫂嫂：娶妳高家才變成這樣

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐