占埔里國有地倒廢土 15人被訴

南投縣埔里鎮眉溪一處國有地遭竊占並違法傾倒1萬3091立方公尺廢土，逾5.2個標準游泳池量，推估不法所得近千萬元，南投地檢署由檢察官鄭宇軒指揮偵辦，歷經3個月跟監埋伏，搜索35處、拘提傳喚29人，全案近期偵結，將劉姓、林姓等15人依竊占、違反《廢棄物清理法》等罪提起公訴。

媒體去年11月報導，埔里鎮眉溪右岸的國有地砂石車進出頻繁，遭非法傾倒大量廢土，憂汙染水源。南投地檢署知悉派檢察官鄭宇軒指揮南投縣刑大、南投縣調站並會同南投縣環保局、國有財產署中區分署等機關組成專案小組共同偵辦。

據了解，劉姓、林姓男子認為該國有地人煙罕至，可違法傾倒廢土，去年11月4日起在該地架鐵柵門，涉嫌竊占國土攔車收費，再接洽台北市、新北市地區工地負責人（土頭），由土頭以每立方公尺700元價格，委託涉案曳引車司機載運廢棄土方至該國有地傾倒，每車支付土尾4000元。

檢警推測，棄土集團非法傾倒建築廢棄物面積達5742平方公尺、高度2.28公尺，傾倒量高達1萬3091立方公尺，若以每立方公尺700元推算，該集團不法所得逾916萬元。

專案小組今年2月至4月間針對棄土集團發動搜索，層層溯源，搜索35處、拘提8人、通知21人到案說明，其中劉姓、林姓等3人聲押禁見獲准，並查扣11輛犯罪曳引車，全案近期偵結，劉姓、林姓等15人，依竊占、違反《廢棄物清理法》及《水土保持法》等罪提起公訴。