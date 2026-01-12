占用人行道 浪浪認養活動爆口角

某民間團體上週六、日在新化武德殿舉辦流浪動物認養活動，占用人行道遭民眾檢舉。(民眾提供)

記者盧萍珊∕新化報導

某民間團體上週六、日借用新化武德殿設攤辦理流浪動物認養活動，卻遭人檢舉占用人行道，前往處理的新化區長李義隆到場勸導，與團體人員發生口角，過程被ＰＯ在網路社群。李義隆強調，該團體借用位置與申請地點不符，且佔用人行道，疑似有販售行為，影響行人通行安全與周邊環境整潔；團體人員則說，一切都有申請是合法。

李義隆指出，十、十一日該團體前往新化武德殿設攤舉辦流浪動物認養活動，因攤位擺設凌亂，加上影響行人通行，被民眾檢舉，立即到場了解情況，原本是勸導改善，沒想到引發口角。

該團體人員表示，從以前到現在都是合法申請送養、舉辦愛心二手義賣，合法申請卻讓有心人惡意檢舉，不給毛孩生存權。