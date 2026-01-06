卡位中國科技長線成長契機 專家建議掌握科技與內需雙引擎 3

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

投資人2026年黃金布局期已展開，中國在2025年經濟政策目標成功達成約5%的增速目標後，新一年雖然經濟增速可能略低於5%，但政策重心已由單純追求速度轉向高品質結構調整。科技自立自強被視為核心要務，長期目標至2035年實現人均GDP較2020年翻倍，對應未來十年複合年均增速約4.17%。在穩增長基調不變的前提下，政策將加大對集成電路、工業母機、高端儀器與先進材料的扶持力度，同時加速AI應用場景落地，科技突破有望成為拉動經濟的新引擎。

廣告 廣告

專家指出，2026年中國內需擴張成為另一大主線，政府透過改善收入分配、加大低收入群體補貼、縮小區域差距等措施，推動三四線城市消費升級，進一步釋放龐大內需潛力。科技創新與內需擴張形成雙引擎，預料將共同支撐中國經濟中長期成長動能。在全球科技競賽加劇與地緣政治不確定性升高之際，中國科技產業的自主可控與高速成長趨勢仍將延續，相關核心資產的投資價值備受期待。

其中，中際旭創作為谷歌光模塊主要供應商，將受益於英偉達GB200及谷歌TPUv7帶動的1.6T光模塊需求上修，市場預估2026年全球需求有望超過2000萬隻。華工科技深耕激光與光通信，在資料中心、衛星通訊及低空載具高速連接需求提升中扮演關鍵角色。國軒高科提供高可靠度電池與儲能系統，迎合eVTOL、智慧機場等低空經濟快速發展。瑞芯微憑藉端側AI晶片優勢，成為無人機與智慧導航設備首選。盛美上海則專注晶圓清洗與先進製程設備，搭上半導體設備國產化與「十五五」航太工業戰略快車。

專家提醒，掌握AI、光通信、半導體等多領域龍頭，具有分散投資風險且可參與中國科技產業崛起浪潮。若投資人看好中國經濟政策紅利或有追求資本穩定成長，00887可作為中國科技產業配置的選擇之一，投資仍須留意市場變化風險。

照片來源：unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

送上9項專屬回饋及禮遇 中國信託財管鼎鑽卡上市

韓國觀光公社推寶劍ZONE 完成任務抽桌曆拿好禮

【文章轉載請註明出處】