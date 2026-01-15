卡位八里淡水生活圈 7-ELEVEN雙北首間「Fresh橋港門市」來啦！
【緯來新聞網】看準淡江大橋於今年年中通車後，淡水、八里兩岸生活圈將加速成形，超商7-ELEVEN 搶先卡位布局，於八里中山路商圈打造雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」，整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，並導入IP專區、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR、果汁BAR、哈燒專櫃等多元複合服務，成為7-ELEVEN Fresh店型全台第七間門市，全面滿足在地居民日常採買、鄰近學生餐食點心及觀光人流遊逛選購等多元情境，更強化八里左岸商圈生活便利性。
7-ELEVEN雙北首間「Fresh橋港門市」。（圖／7-ELEVEN提供）
「Fresh橋港門市」從2025年聖誕夜起試營運、1月3日正式開幕，在精準商圈定位及單店優惠帶動下，開幕首周業績累計逾七位數，表現超乎預期，以生鮮蔬果、IP商品、CITY CAFE、烘焙等類別最受青睞，成功以「高質感生鮮採購」及「熱門IP收藏」滿足在地商圈需求。
7-ELEVEN觀察，「Fresh橋港門市」門市鄰近住宅型商圈，以家庭客群為消費主力，商品結構以水果銷售動能最強，試營運三週以來韓國麝香葡萄銷售已突破2,000組，其他如日本九州草莓、祕魯藍莓、智利櫻桃、山形蘋果及有機蔬菜、進口起司等亦穩定成長。為滿足農曆年節前夕的柑橘採買需求，1月17日中午12點更將特別邀請日本愛媛縣吉祥物Mican（蜜柑狗狗）至Fresh橋港門市推廣試吃愛媛赤松農園蜜柑袋，並有現場限量販售價199元，期能帶動一波買氣。
7-ELEVEN 搶先布局於八里打造雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」。（圖／7-ELEVEN提供）
除此之外，看好在地消費者對高品質生鮮蔬果的採購需求，「Fresh橋港門市」冷藏貨架特別導入超商通路獨家新品「元氣御選臻赤卵」、「元氣御選臻白卵」動福蛋，以及採用天然乳酸菌發酵的「禾乃川 頂級酸白菜」，陪伴消費者實踐更友善的飲食新選擇。備受學生族群喜愛的Semeur聖娜現烤麵包、Mister Donut甜甜圈則採「共櫃」陳列多款人氣品項，加上CITY CAFE、不可思議茶BAR等皆可透過foodomo線上點購、門市取貨，搭配優惠碼使用更精省。即日起至1月31日止，Fresh橋港門市推出開幕第二波單店優惠活動，包括單筆消費滿1,000元限量贈送OPEN精美贈品、不可思議茶BAR「梔子花青茶」買3送1，以及生鮮肉品、蔬菜合計消費滿399元即贈送TATAS湯底系列一盒、日本蘋果全面9折、智利櫻桃1月21日起特價199元等，邀請民眾到店遊逛採買。
IP專區能吸引學生族群、青壯年客群不分男女進店尋寶。（圖／7-ELEVEN提供）
近兩年追星經濟、配件蒐藏與盒玩盲抽帶來的未知驚喜體驗，逐漸成為年輕世代的社交話題與消費日常，而這群數位原住民習慣透過社群曬娃打卡、開箱分享，互相敲碗擴散話題，更催化出消費者主動「巡店蒐藏」的社群消費熱潮。掌握新世代消費心理，7-ELEVEN全新整合既有商品結構並擴大規模推出「IP專區」，由野獸國、TOP TOY兩大品牌領軍，以「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」三大主軸集結限定商品，價格帶涵蓋99元至999元，「Fresh橋港門市」更整合20台IP專區貨架，為八里淡水商圈創造前所未有的挖寶遊逛樂趣。
「Fresh橋港門市」觀察，IP專區能吸引學生族群、青壯年客群不分男女進店尋寶，其中以「盒玩」最受歡迎，現場透過展示組陳列強化角色魅力，不乏顧客「包牌」整組帶走。近期受電影上映帶動《動物方城市》茱蒂成長盒玩最熱銷，其他如寶可夢卡牌、卷卷羊熊熊包毛絨隨身包盲盒、蠟筆小新換裝派對搪膠毛絨盲盒、玩具總動員30周年經典角色系列等都相當受歡迎，IP商品亦將依主題持續更新，每次到門市遊逛都能有新鮮感。
