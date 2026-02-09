卡位太空應用 聯發科組4方聯盟

為深化研發5G與6G衛星通訊技術，聯發科組4方聯盟。圖為聯發科副董事長暨執行長蔡力行。（本報資料照片）

在新加坡舉行的2026年太空峰會與航空展甫揭幕，台灣IC設計龍頭聯發科宣布，攜手空中巴士、是德科技、ST Engineering iDirect共4方簽署研發合作備忘錄（MoU），深化研發5G與6G衛星通訊技術（NTN）。此外，因應記憶體價格高漲影響手機業務，聯發科總經理暨營運長陳冠州指出，今年資料中心相關業務營收可望突破10億美元，未來將成為第2大營收。

此次組成的4方聯盟，將積極推動NTN技術在新加坡研發，並由即將成立的新加坡太空總署（NSAS）代表親臨見證，透過空巴新一代的低軌道衛星（LEO）實驗平台，進行可行性驗證，此次合作並非突然決定，而是在去年空巴與新加坡太空科技與產業署的合作基礎上進一步擴大、深化NTN領域的探索。

聯發科去年站上營收巔峰，但進入2026年仍須面對記憶體成本上漲對手機市場帶來的壓力，財務長顧大為坦言，記憶體價格攀升對低階機種衝擊尤其顯著，客戶正被迫調配資源。

為此，聯發科也有突圍策略，將生成式AI列為晶片標配，透過天璣系列晶片提升產品附加價值，並預計於今年底推出採用台積電2奈米製程的旗艦產品，透過策略性的轉移，解決手機市場成長趨緩的困境，轉向高端技術。

另聯發科也積極布局資料中心ASIC運算，陳冠州強調，資料中心ASIC等相關業務營收，預計在今年突破10億美元，明年更將翻倍成長，目標是挑戰公司營收占比2成，第2大營收支柱；並強調目前正與台積電、美光等大廠緊密合作。

搶食ASIC市場並非易事，智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，聯發科在追趕，但博通在系統晶片的排流設計與架構經驗上仍具深厚實力，主要是聯發科過去因上一代TPU的SerDes功耗過高遇到挫折，反映出在高速傳輸介面技術上的短板，但所幸可透過台積電先進製程技術進行追趕，並在2奈米的TPU V8i世代取得顯著進展；不過，高效能運算晶片未來的關鍵瓶頸在於如何將連線由「銅轉光」。林指出，即便銅線功耗能降得再低，面對數萬個節點的功耗放大效應，光通訊極低的功耗優勢仍是唯一的解方，這也使得共同封裝光學（CPO）技術成為聯發科能否在ASIC領域徹底抗衡美系大廠的決勝關鍵。