卡位年底行情1／年底拉股大戰開打！ 前外商投信主管曝：法人作帳這樣玩

股怪教授謝晨彥指出，中小型股較易成為作帳行情標的。

每到年底，外資因假期淡出，市場主導權回到內資法人手中，投資人期待會有一波作帳行情，專家指出，中小型股往往會受青睞，若能提前卡位，將有機會吃到股價上漲紅利。

「每到年底，有些個股會特別受到投信青睞。」曾待過投信圈的投資達人、股怪教授謝晨彥解釋，一般來說，年底確實會出現一波「作帳行情」，尤其是投信買超比率偏高的股票，往往更容易迎來一段上漲走勢，「這段時間外資因為放假，降低對台股的影響力，投信更敢放膽進場，不用擔心一路買，會被外資倒貨。」

他進一步解釋，投信年底會面臨績效評比，因此常見的操作策略是，投信旗下多檔基金同時買進1到2檔看好的個股，推升既有部位績效；而佈局時點大多落在11月底至12月聖誕節前夕。而相較於大型股，中小型股因股本小、較易拉抬，成為投信首選標的，「包括台灣中型指數、櫃買指數成分股、中型100、富貴50等成分股，都容易被鎖定。」

「11月這波修正，基金績效多多少少受到影響，因此年底一定會再衝一波，總不能別人拉、我沒拉。投信看的不是絕對報酬，而是同業間的相對名次。」謝晨彥補充。

股市女王、永誠投顧分析師李蜀芳也表示，年底投信需向投資人「繳成績單」，而基金淨值是衡量經理人操盤能力的直接指標。「績效好能留住舊客，也能吸引新客。」因此投信都會選在11到12月拉高帳面持股價位，提高淨值，尤其是重倉股，「不只投信要作帳，公司派也會在年底維持評價，因為股價會影響明年增資、發債、銀行授信等條件。」

她指出，年底另一個常見行情是「築夢行情」，「即使短期看不到實質獲利，只要市場預期未來有明顯成長性，就會提前進場佈局。」第3季財報公布後，市場會開始反映明年題材；而11月中到隔年3月的財報「空窗期」，市場自然會聚焦在「明年有故事的族群」，「這些都是業內、主力與法人提前卡位的隔年大題材。」李蜀芳預測，AI伺服器新應用，例如PCB層板加多、封裝方式改變、ASIC、先進製程等都將是市場關注焦點。

