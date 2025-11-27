卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴

專家認為，年底能期待作帳和降息雙行情。（本刊資料照）

11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。

11月美股與台股同步出現明顯回檔，市場普遍解讀為AI股估值過高、逢高獲利調節所致，一路震盪到近期才逐漸回穩；展望今年最後一個月，還有行情能期待嗎？投資達人股怪教授謝晨彥指出，12月市場可望迎來兩大利多：美國聯準會降息機率大增及作帳行情支撐，「因此從現在起到明年1月，台股仍有機會維持上升格局。」

廣告 廣告

資深分析師陳榮華同樣看好年底行情，他說，ETF形成一股資金力量，無論拆股或換股都會帶動成分股股價上漲，像是0052（富邦科技）近期分割後獲大量買盤，0050（元大台灣50）則將在12月初換股，都有推波助瀾的效果。

那麼，近期熄火的大型股有表現機會嗎？「往年作帳行情都以中小型股為主，但今年較為特殊，有機會遇上12月Fed降息，要是外資回流，大型股就有表現機會。」陳榮華解釋，即使進入年底外資休假模式，但只要降息，美元走弱，外資就有套匯空間，「近期台幣從30元一路貶至31元，一旦降息，台幣有機會『由貶轉升』，吸引外資回流。」

他舉例，今年4月台幣由32元升值到28元、29元，外資積極買進台股，使得台股從17,306點一路狂飆，「匯差空間對股市資金動能影響很直接，之後台幣若回升到30元左右，就能替外資創造可觀匯差收益。」

陳榮華點名聯發科和鴻海值得留意，「聯發科在AI ASIC領域具備長期潛力，可觀察ASIC專案的實際營收貢獻何時放量，以及車用電子等新業務的發展。近期股價修正和市場悲觀情緒，反而成了不錯的進場點。」他建議，投資人可以年線作為趨勢分界線，只要股價帶量站上年線並獲法人資金進駐，就能順勢操作；若進入震盪盤整，以月線作為短期支撐。

另外，他看好AI伺服器長期趨勢，鴻海是輝達伺服器的主要組裝廠商，在NVL72機架市占高達9成，鴻海處於基本面強、股價短線震盪階段，近期法人獲利了結後，11月26日已出現止跌反彈，「市場信心逐漸回歸了。」

謝晨彥則認為，Google母公司Alphabet於11月24日大漲逾6%，顯示AI產業發展火力全開，「AI沒有泡沫疑慮，從輝達到谷歌，從雲端到終端，整個AI生態圈都如火如荼發展，這個餅是越做越大，受惠的台廠供應鏈不勝枚舉。」他點名台積電、鴻海、台達電、聯發科、廣達、緯創、緯穎，都是口袋名單。

更多鏡週刊報導

卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看

卡位年底行情1／年底拉股大戰開打！ 前外商投信主管曝：法人作帳這樣玩

錢鏡你家／AI泡沫？陳威良拿3大數據打臉恐慌：台積電跌破這價位閉眼買