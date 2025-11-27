卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看

資深分析師陳榮華點名，近期投信連續買超中的2檔個股：京元電子和台燿最值得留意。（本刊資料照）

想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。

11月26日為投信今年來的第二大買超日，年底行情資金佈局明顯；台新投顧副總黃文清指出，每到年底都會出現「作帳行情」，想跟著卡位，可從投信買賣超觀察，若再搭配基本面和技術面條件，更能提升選股精準度。

截至11月26日，投信連續買超10日、股價站穩季線之上、EPS（每股盈餘）年增率為正的股票共計47檔，其中投信買超超過3,000張的有11檔，包括：彰銀、永豐金、京元電子、台新新光金、欣銓、台燿、瀚宇博、強茂、金像電、建準及大量。

其中，資深分析師陳榮華點名京元電子和台燿具備明確長期趨勢。他說明，AI和高效能運算（HPC）晶片的結構日益複雜，測試時間大幅拉長、消耗更多產能，京元電是受惠台廠之一，事實上，為滿足AI伺服器、HPC與ASIC（特殊應用晶片）測試需求，京元電今年已兩度上調資本支出、提高至370億元。

「京元電承接輝達等AI晶片大廠訂單，吃到台積電長期外包紅利，訂單能見度高、景氣循環明確，是處於高峰期的成長股。」陳榮華補充，京元電10月營收達34.18億元，創下歷史新高，就是訊號。

至於台燿，陳榮華認為是AI高端PCB長線受益廠。他指出，在AI伺服器與高速交換器需求推動下，高端CCL（銅箔基板）需求強勁；而台燿與台光電被高盛點名為少數掌握M9等級CCL技術的廠商，將在2026至2027年NVIDIA Rubin平台放量後，成為核心受惠者。

以台燿2027年預估EPS（每股純益）31.42元推算，20倍本益比對應股價約628元，「機構法人目前給的530元、約17倍偏保守。」他認為，CCL族群已進入強勁景氣週期，產能充足的領頭廠是市場焦點。

不過陳榮華也提醒，高端產能競爭正在加劇，2026年後供需可能放緩，並須留意地緣政治與原物料（如銅、樹脂）行情對成本端的變化。

