卡位戰傳異動？北市議員稱「劉和然找台階下」 劉：情節離奇、聽聽就好

新北市副市長劉和然（後排中）。（張鎧乙攝）

2026 新北市長選舉藍營布局再起風波，國民黨台北市議員李明賢爆料稱，新北副市長劉和然的文宣與競選團隊恐將於明年1月中後「離職歸隊」，甚至暗示劉正在為退選「找台階」。對此，劉和然25日回應，強調上述說法「情節離奇，聽聽就好」。

民進黨26日正式提名立委蘇巧慧參選 2026 新北市長，藍白陣營則呈現多強卡位情勢，包括台北市副市長李四川、新北副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌等人都被外界視為可能參選人選。

然而國民黨議員李明賢日前在網路節目上拋出驚人說法，聲稱根據他的了解，劉和然身邊的文宣人員與競選小組成員，將在明年1月中後陸續離職、回到原單位；至於劉是否會停止其競選動作，李明賢則語帶保留地表示「聽說啦，他在找一個台階下」，暗示藍營最終可能改由李四川披掛上陣。

對此，劉和然回應表示，「這故事情節很離奇，聽聽就好」，目前仍全力投入市政工作。

藍營內部對新北市長提名一向備受關注，尤其新北是藍軍重要票倉。李四川長期被視為黨內最有機會出線的重量級人選，而劉和然身為副市長，也被視作現任市長侯友宜的市政接班人選。

