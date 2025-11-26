卡位戰傳異動？北市議員稱「劉和然找台階下」 劉：情節離奇、聽聽就好
2026 新北市長選舉藍營布局再起風波，國民黨台北市議員李明賢爆料稱，新北副市長劉和然的文宣與競選團隊恐將於明年1月中後「離職歸隊」，甚至暗示劉正在為退選「找台階」。對此，劉和然25日回應，強調上述說法「情節離奇，聽聽就好」。
民進黨26日正式提名立委蘇巧慧參選 2026 新北市長，藍白陣營則呈現多強卡位情勢，包括台北市副市長李四川、新北副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌等人都被外界視為可能參選人選。
然而國民黨議員李明賢日前在網路節目上拋出驚人說法，聲稱根據他的了解，劉和然身邊的文宣人員與競選小組成員，將在明年1月中後陸續離職、回到原單位；至於劉是否會停止其競選動作，李明賢則語帶保留地表示「聽說啦，他在找一個台階下」，暗示藍營最終可能改由李四川披掛上陣。
對此，劉和然回應表示，「這故事情節很離奇，聽聽就好」，目前仍全力投入市政工作。
藍營內部對新北市長提名一向備受關注，尤其新北是藍軍重要票倉。李四川長期被視為黨內最有機會出線的重量級人選，而劉和然身為副市長，也被視作現任市長侯友宜的市政接班人選。
其他人也在看
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 6 小時前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍白深水區攤牌2／嘉市黃敏惠交棒有懸念 藍基層憂宜蘭提名恐失主導權
地方政壇很早即流傳嘉義不看重政黨色彩，國民黨籍現任市長黃敏惠和已獲徵召的民進黨立委王美惠，已有默契各取所需、藍綠不互打，也就是王這次拿下市長後，黃則回鍋挑戰下屆嘉義市立委。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 3 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 2 小時前
北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我
政治中心／綜合報導壯闊台灣創辦人吳怡農，今天公布台北市長民調，綠營人選互比的結果，立委王世堅第一，他自己排第二，吳怡農強調自己有底氣突破綠營基本盤，而遙遙領先的王世堅堅稱黨中央不會徵召自己，還跟名嘴打賭，如果民進黨徵召自己，他就發100份雞排。民視 ・ 39 分鐘前
備戰2026！他示警國民黨：這4縣市有隱憂
[NOWnews今日新聞]距離2026年九合一選舉僅剩約1年，民進黨的選對會已先後提名多個縣市人選，包括台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣，其中新北市長確定徵召立委蘇巧慧參選。相較之下，國民黨方面是否與民...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
(影)《矢板明夫Newtalk》王毅對日動武說是為攻台預演？ 陳文甲：解放軍將封鎖宮古、巴士海峽
[Newtalk新聞] 從「斬首說」到「動武論」，中國駐大阪總領事薛劍、中國外交部長王毅等人不斷升高對日外交衝突，中日關係陷入戰後最危急時刻。熟知印太情勢的開南大學副校長陳文甲指出，這次高市早苗首相明確表示「台灣有事」將啟動「存立危機事態」中的集體自衛權，已經與「台灣有事等於日本有事」性質不同，高市早苗首相在國會殿堂說出的話，已從政治語言轉為法制語言。 陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，安倍當時是已退位的首相，屬於政治語言、同理心的呼籲，表達台灣有事等於日本有事、等於美日同盟的立場。但高市作為現任首相，在國會說出的話，自然使中國認為「孰可忍、不可忍」，於是發動非常嚴厲、近似複合式外交的反制行動。 除了「存立危機事態」，日本新安保法也明定「武力攻擊事態」。陳文甲分析，「武力攻擊事態」指的是日本本土或駐軍、美軍受到攻擊時，日本可行使自衛權，進行團結作戰。此時若台海爆發戰火，也一定會波及到日本，也會波及到美國的駐軍所在，局勢無法切割。 陳文甲研判，台灣一旦有事，中國勢必切斷宮古、巴士海峽，阻止美日馳援，避免美日或美菲的軍事力量前來馳援，因為台海衝突直接牽動區域安全平衡。查看原新頭殼 ・ 1 天前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 1 天前
2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了
根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。中天新聞網 ・ 1 天前
2026找黃國昌站台？國民黨議員急喊「不要吧」
國民黨新北市議員林金結近日拿出一份有關2026新北市長的內參民調，支持度部分，國民黨李四川39.8%，民進黨蘇巧慧31.2%，民眾黨黃國昌17.2%。對此，民進黨台北市議員林延鳳說，她私下曾問過國民黨的議員，未來選舉會不會找黃幫忙站台，對方回「不要吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共官媒指川習通話涉台灣議題 我外交部：片面扭曲我國主權與史實
中國官媒《新華社》報導，指中共領導人習近平24日晚間與美國總統川普通話，提到台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日表示，基本上外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定，外交部也注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。蕭光偉說，中國刻意曲解二戰時......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？
論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！民視 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
川普愛將上演「宮鬥劇」 范斯、盧比歐爭烏俄協商主導權｜#鏡新聞
美國總統川普致力調停烏俄戰爭，停火協議都還沒達成，反而先引來內部成員的鬥爭嗎？傳出美國副總統范斯和國務卿盧比歐，一直都在爭奪烏俄和平協議的主導權。范斯會這麼積極，或許是因為他從以前就被批評是親俄派，曾多次抨擊歐盟的政策，偏向支持歐洲的極右派。而在烏俄議題上，多數協商人員都是范斯的親信，這反而讓歐洲各國害怕，和平協議的走向會更與俄友好，與盧比歐產生分歧。鏡新聞 ・ 2 小時前
獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷還原「這脈絡」反批：不懂就亂講！
論壇中心／綜合報導日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」言論，不只引發中國不滿，連同前總統馬英九及國民黨前主席洪秀柱都紛紛批評高市早苗「躁進」，寧可站隊處處打壓台灣的中國，卻不願感謝日本表態挺台。對此，前駐日大使謝長廷在《頭家來開講》節目上批，「馬英九們不了解隨便亂講！」擔任駐日大使8年的謝長廷還原高市早苗答詢的原委，指出馬英九說「兩岸問題應該要由兩岸自己去和平溝通解決」，這點沒有問題，高市早苗也贊成，但是高市早苗在國會答辯的那個情況，是已經過了和談的階段，中共的政權已經來了，已經封鎖台灣海峽了，不是不談判，而是談判失敗的時候，甚至中共的解放軍戰艦已經過來時，是在這個情境下，高市早苗才答覆「台灣有事就是日本有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的存亡危機事態」。在已經沒有和談空間的時候，中共甚至已經開始動武，當然很有可能構成「威脅日本國家存亡的危險狀態」，在這種條件下日本首相才喊出「台灣有事論」，而馬英九們不懂這些脈絡，恣意地批評高市早苗「躁進」，最後是連同黨的桃園市議員凌濤都看不下去，直疑為何要罵關心台灣安全的日本？原文出處：獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷曝「高市答覆原委」反批：不懂就亂講！ 更多民視新聞報導不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！高市早苗挺台藍營「黨內不同調」！凌濤批：罵她是瘋了嗎？藍白罵高市早苗：多管閒事！凌濤見「黨內不同調」怒了民視影音 ・ 11 小時前