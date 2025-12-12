卡位明年賽事！2026新北耶誕馬拉松接力賽早鳥優惠報名

「二０二六新北市耶誕馬拉松接力賽」即日起推出「超早鳥八折優惠」。圖為二０二五年賽事。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

受跑者期待的「新北市耶誕馬拉松接力賽」於二０二五年十二月七日在新北市市民廣場熱鬧登場，吸引近六百支隊伍熱情參與。為回應跑者熱情支持，新北市觀光旅遊局宣布，「二０二六新北市耶誕馬拉松接力賽」即日起推出「超早鳥八折優惠」，限額一百名，至十二月三十一日（三）止，額滿為止，邀請全台跑者搶先卡位明年賽事。

觀旅局表示，本賽事採「三人一隊」接力賽制，全程二十四點七公里，分為八點四公里、五點二公里及十一點一公里三棒，短、中、長距離一次到位，讓不同程度的跑者都能依自身狀況選擇合適挑戰方式。賽事結合城市街道路線與團隊接力特色，跑者將接力奔馳於平日車流不息、活動期間難得開放、象徵新北城市動脈的縣民大道，在清晨時段穿越市中心街廓接力前進，最後與隊友合力衝刺回到終點，體驗與平常截然不同的城市奔跑感受，兼具運動挑戰與團隊合作的參與體驗，深受跑者與親友族群喜愛，亦適合好友揪團、同事組隊、親子與情侶共同參與，一起完成專屬於冬季耶誕的城市接力挑戰。

比賽當日清晨於市民廣場集結開跑，選手起跑前與耶誕城主燈合影留念，在鳴槍後依序出發，現場氣氛熱絡。本屆賽事除接力競賽組外，亦設有變裝組，選手展現團隊合作精神與創意巧思，為活動增添歡樂與話題性，充分展現耶誕馬拉松結合運動與節慶的活動特色。

觀旅局表示，「新北市耶誕馬拉松接力賽」與「新北市鐵道馬拉松接力賽」同屬「追」系列賽事，未來將持續深化系列品牌，打造具代表性的城市接力路跑活動。此次同步推出的二０二六年賽事超早鳥八折優惠，不僅是對今年參賽跑者的回饋，也讓民眾能提早規劃明年運動目標；耶誕主題接力賽為年度限定場次、名額有限，建議有興趣的民眾及早把握早鳥優惠時機完成報名。

早鳥優惠名額有限，額滿即止，相關報名資訊請上新北市觀光旅遊網、「旅跑新北」Facebook粉絲專頁及「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。